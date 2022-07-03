民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

▲右起為總統蔡英文與前副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨佈局九合一選戰，面對新北市這場硬戰，由誰迎戰強敵市長侯友宜遲遲未有定論，外界點名立委羅致政有意爭取，但3日他發出聲明強調，「距離選舉也僅剩四個多月，請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願」，檯面上只剩下副總統陳建仁。對此，有黨內人士認為，他可複製當初蔡英文崛起路線。

民進黨新北市長人選難產，原呼聲高的羅致政表態無意參選，透露自己從五月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，時間卻一再蹉跎，如今已不願投入大選，也喊話黨中央，「民進黨對新北市的治理責任，不能放棄，時間已經十分緊迫，期待黨盡速提名有意願有能力的同志上場，我絶對會全力輔選，也專心輔選議員勝利」。

對於是否參加年底選戰，陳建仁過去受訪時多次強調，自己無心政治，還是對學術研究較熱衷，但曾稱若能做公僕服務社會，是天主的安排。

據《中國時報》報導，針對新北市選戰，民進黨內有聲音點名陳建仁，認為近期從入黨到接受專訪等所有鋪排，都是經過精心設計。雙北選情牽動民進黨2024誰來接班，所以身兼黨主席的總統蔡英文會有更細緻考量，這場選舉人選一定是各派系都會點頭的人，還要是她能倚重的「黑馬」。

綠營人士表示，2010年蔡英文御駕親征新北市長，敗選後行情一路攀升坐上大位，若陳建仁出來選，以前副總統姿態出馬，可帶動全台選情，如果贏了最好，但輸了也還是有戰功。