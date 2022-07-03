新北平溪青農王聖凱返鄉種筍　食農教育傳承在地慢生活

▲平溪青農王聖凱畢業於世新大學新聞系，曾擔任過雜誌編輯、銀行業務等工作。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一間古樸的紅磚古厝藏身在朦朧細雨的平溪山坡上，這裡是「紅裡子民宿」，新北在地青農王聖凱，用他的創意與巧思，將食農教育與古厝民宿結合，帶給來訪遊客不一樣的田園生活體驗。

40歲平溪青農王聖凱畢業於世新大學新聞系，曾擔任過雜誌編輯、銀行業務等工作，但兒時常與阿嬤一起採收竹筍的記憶，讓他始終無法忘懷對家鄉的情感，希望有朝一日能回到故鄉發展，並將平溪的文化歷史傳達給更多人。

在因緣際會下，經由當地里長介紹，找到一棟原本在礦業鼎盛時興建至今已70多年的礦工房屋，這充滿平溪歷史的老屋，讓他決定辭職回鄉，傳承家中筍田，並與鄰近農友菜園合作推動食農教育。

▲「紅裡子民宿」原本在礦業鼎盛時興建至今已70多年的礦工房屋。

另將古厝改建成農業與歷史文化並存的特色民宿，遊客入住前，只要提出需求，就會協助安排食農教育交流活動，並可將親手採摘的蔬菜帶回家與親友分享。而在綠竹筍產季期間，王聖凱則會帶遊客到家中的筍田體驗採收綠竹筍。

王聖凱表示，承接竹筍生產後，發現要種出好吃的竹筍並不容易，除了基礎竹筍種養、施肥、筍園管理、挖筍、採筍等農務，近年更積極參加農業改良場綠竹筍研習班，學習更多綠竹筍作物特性，並加入新北青農聯誼會，與會員交流分享種植技巧，同時也開設網誌「平溪胖波秀」，紀錄自己種植綠竹筍點滴並分享田間實驗心得。

王聖凱也表示，7月份將推出「平溪農村體驗遊」包含田間採筍體驗、地方文化巡禮、品嘗在地農產料理與天燈祈福等活動，每人還能親手採2支綠竹筍回家，歡迎大家前往平溪感受不一樣的農村生活。

▲7月份將推出「平溪農村體驗遊」包含田間採筍體驗、地方文化巡禮。

農業局長李玟表示，歡迎青年朋友們加入新北農業大家庭，透過建置服務平臺、技術課程、專案協助及銷售通路媒合等方式，提供客製化新農民一站式服務，青年朋友也可加入在地青農聯誼會，彼此交流切磋，為新北農業發展注入活力，展現新北青農的潛力及創造力。

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