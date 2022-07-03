獨／啦啦隊女神內衣直播爆紅賣！鍵盤魔人「標題」中傷　老闆怒告

▲前職業球隊啦啦隊員轉戰直播圈，結果被扯進標題殺人風暴 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

樹大招風？高雄一家精品直播台被不知名人士在網路爆料販售「假貨」，直播主點進連結觀看，整個火大，雖然連結內容都是新聞報導，不過都跟自家無關，這幾個月下來實在是不堪其擾，直播台的老闆現在要提告了！而從職業球團啦啦隊退下來的直播主珊珊表示，不排除是同業惡意中傷的拙劣手法。

擁有近30萬粉絲數的《好時光國際精品》直播台，近幾個月來被人在網路放送連結，而連結的標題都是扯進假貨，直播台人員點進去看之後，發現都是一些新聞報導，但是內容都是跟《好時光》無關，根本就是「標題殺人」，直播台的漂亮女直播主珊珊，說：「有人在網路說我們賣假貨跟仿貨，但是連結點進去之後，跟我們都無關，這個行為很不可取，這對粉絲或新朋友對我們就會有疑慮，這種行為也對商譽是一大影響」。

▲直播主珊珊很傷心，覺得自己的努力被「標題」毀了。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主珊珊在販售時，都會穿運動內衣試穿給網友看。（圖／記者吳奕靖攝）

由於珊珊之前是職業球團的啦啦隊員，退休之後就轉戰直播，住持時穿運動內衣，並親自試穿精品衣服作為網友購物的參考，這樣的做法成了這一台的特色，也讓直播台的業績走紅，不知道是不是因為這樣，造成同業眼紅，因此惡意中傷？珊珊說：不排除。

「我們已經提告了！」珊珊刻意放大音量來強調，為了捍衛自己聲譽，1日已經委託高雄知名律師單文程向高雄地檢署具狀提告，而記者詢問：「真的都是正貨嗎」？她掛保證，「我們就是作正貨，不怕別人說什摸，我們的商品就是從國外，不管是歐洲或義大利都是正代理商去代理進來，所以這個方面，大家都可以放心」。

▲精品直播台老闆（右）硬起來，找律師單文程（左）提告 。（圖／記者吳奕靖攝）