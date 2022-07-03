2車國道競速！下秒撞到「輪胎狂奔」　大車學長這個動作令人感動

記者許權毅／彰化報導

撞到輪子都跑走了！國道三號1日發生嚴重車禍，當時一輛白色休旅車從中線車道要切到內線時，不慎擦撞到後方白色轎車，導致後者瞬間失控，打滑撞上外側護欄連左後輪都掉落。另外，也有其他駕駛曝光2車車禍前畫面，赫然發現2車早就不斷連續變換車道，疑似蛇行競速，還意外拍下一名大車駕駛默默開在滾動的輪胎後方，避免二度車禍。

▲國道三號彰化和美路段1日發生嚴重車禍，白色轎車連輪胎都噴飛。（圖／記者許權毅翻攝）



國道第七大隊警方說明，1日下午16時許在國道三號北向190.8公里和美路段，27歲程男駕駛白色休旅車與26歲莊男駕駛白色轎車，疑似因為程男變換車道不慎擦撞莊男，導致莊男轎車打滑撞上外側護欄，強大撞擊力道讓車尾半毀，就連左後輪都噴飛掉落，所幸2車總共5人都有繫上安全帶，無嚴重傷亡。

▲2車疑似在國道上蛇行競速，不慎擦撞發生車禍。（圖／記者許權毅翻攝）



後方駕駛把事發前影片傳上網路，發現2分鐘前，2車疑似在國道上競速，程男先是從最外側車道直接切進內側，莊男在後緊緊跟隨，一路上皆有出現類似行為。直到發生車禍後，莊男車輛殘骸散落一地，輪胎不斷往前滾，還有大車「學長」一路護送，默默打燈開在輪胎後方，直到滾到路肩。

▲車禍發生後，另名大車駕駛默默開在滾動輪胎後方，避免二度車禍。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網）



國道警方說明，未依規定變換車道者可處3000到6000元罰鍰，另外若有競駛等行為，可處3萬到9萬罰鍰，並且吊銷駕照、吊扣牌照6個月，事發經過及詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲莊男車輛嚴重損毀，所幸無人傷亡。（圖／記者許權毅翻攝）