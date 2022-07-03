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大陸 大陸焦點 特派現場

芙蓉颱風襲工程船20多人失蹤　陸官方：積極救援中

▲▼芙蓉颱風眼附近出事！香港工程船「斷成兩截」30船員棄船逃生。（圖／翻攝香港飛行服務隊）

▲工程船「斷成兩截」，30名船員棄船逃生。（圖／翻攝香港飛行服務隊）

文／中央社台北3日電

中國一艘工程船2日在廣東陽江海域沉沒，逾20名船員落海失蹤，僅3人獲救，廣東省海上搜救中心今天回應，事發後迅速成立指揮部，協調多方救援，目前搜救行動仍在進行中。

中國一艘安裝海上風電機的工程船近日拋錨，2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒，多名船員落海失蹤，僅3人獲救。中國官方當日保持緘默未通報，南海救助局救援的消息還被下架。

今天中國官方做出回應，據央視新聞報導，廣東省海上搜救中心最新發布指出，7月2日淩晨3時50分，陽江市海上救援中心在廣東海事監管指揮系統值守中發現，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防台錨地避3號颱風「暹芭」時，錨鏈斷裂、走錨遇險。

廣東省海上搜救中心說明，事故發生後，迅速啟動海上搜救應急響應，成立廣東省海上搜救中心「福景001」輪應急處置指揮部，組織展開救援行動。

包括協調南海救助局在附近的專業救助船「南海救113」、「南海救102」、「南海救118」與廣東海事局「海巡31」、「海巡0950」、「海巡0952」、「海巡0925」及廣州打撈局「德慶」輪到現場救援遇險船舶。

此外也協調在事故現場附近的「景航86」、「蘇丹7」、「港隆」商船、海警船艇立即參與救援。

另並協調南航通航派出救助直升機前往救助；同時將情況通報香港海上救援協調中心，協調派出香港特區政府飛行隊3架救助直升機和1架固定翼飛機前往救援。

廣東省海上搜救中心表示，在2日12時許，「福景001」輪上3人被香港特區政府飛行隊救助直升機救起，其餘27人落水失聯。目前，「福景001」輪已沈沒，搜救行動積極進行中。

星島日報今天報導，根據政府飛行服務隊提供的救人片段，事發位置為颱風「暹芭」颱風眼附近，從直升機上所見，肇事工程船已斷開兩截，一截在海中漂浮；約30名內地船員棄船逃生，政府飛行服務隊直升機奉召到場，協助內地部門搜救。

但當時船身已嚴重傾側及斷裂，只能抓緊船上圍欄，有船員在生死關頭緊抓船上圍欄保命待救，期間眼巴巴看著一個又一個跌入海中的同伴船員被巨浪沖走，隨著工程船被怒海吞噬沉沒，估計失蹤的船員可能凶多吉少。

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