大雷雨來襲！芙蓉最快3天誕生「雙颱」機率增　雨彈包夾台灣變天

▲太平洋目前有2個熱帶系統。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，明天（28日）高溫炎熱，各地可到32至35度並有午後雷陣雨，未來一周漸漸變天，高壓勢力逐漸往北、東移動，29、30日（周三、四）南方水氣接近，東半部、南部降雨增加，7月1日（周五）低壓帶來到台灣上空，天氣不穩定。天氣風險公司預估，預期南海的熱帶擾動最快將於7月1日有機會增強為今年第3號颱風「芙蓉」（Chaba）。

氣象局預報，明天各地大多仍為多雲到晴，花東及恆春半島出現局部短暫陣雨的機率較高，其他地區午後仍有局部短暫雷陣雨，並容易出現局部較大雨勢，中南部山區及平地午後降雨機率高，北部偏向以山區為主，午後各地山區有短延時強降雨及局部大雨發生機率。全台高溫約32至35度，其中台東地區、花蓮縱谷及南部近山區或河谷有局部36度以上高溫發生機率。

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▼雙颱機率增高，台灣夾在中間迎雨彈。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局、NCDR）



氣象局指出，29、30日水氣增加，7月1日南邊的大低壓帶移動到台灣附近，東半部、南部降雨機率提高，其他地區天氣也比較不穩定，不穩定的天氣會持續到周末。在台灣南邊的南海到菲律賓東方海面雲量及水氣較多，可能會有熱帶系統逐漸發展，未來幾天有望組織生成颱風等系統，不過仍需時間發展，預計下半周會受熱帶系統影響天氣。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中指出，西北太平洋有2個熱帶擾動有機會形成颱風，目前電腦模擬預測，南海的擾動移動很緩慢，預估路徑將在廣東海面減速，之後往中國大陸移動，成颱機率約40%；另一個菲律賓東方海面的擾動，成颱機率約50%，2個都有機會成颱，距離台灣不算近但也不遠，雙方彼此有影響作用，台灣剛好夾在中間，天氣較複雜。7月1日之後，觀察2個系統的路徑，將決定對台灣的影響。

天氣風險公司則分析，目前呂宋島上空存在一個熱帶擾動（97W）發展中，整體的雲團有些鬆散且寬廣，受太平洋高壓影響主要向西移動，預期97W將於明日進入南海後，環境將較有利發展，最快29日增強為熱帶性低氣壓，30日、7月1日即有機會再進一步增強為今年第3號颱風芙蓉，侵襲台灣機會很低，路徑將從明天開始一路到周末都會乖乖待在南海活動，並以登陸中國廣東一帶的機會最高。

天氣風險公司預估，由於南海有熱帶系統發展且台灣位於太平洋高壓的西南側邊緣，整體吹到台灣附近的東南風會挾帶較多的水氣，尤其29日開始更為明顯，因此迎風面的東半部一整天來說都陸陸續續都有短暫陣雨或雷雨機會，而西半部則受惠於中央山脈阻擋較多的水氣，尚未有太大變化，仍以午後熱對流降雨的午後大雷雨為主。

預計到了周末颱風將有機會逐漸登陸中國廣東省，結構將受地形破壞，颱風雲系就有機會往北傳遞到台灣來，南高屏地區將有機會直接受這些海上對流移入影響，陸續也有短暫雷陣雨，越往北影響越小。

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