大雨連下6天！「準芙蓉」1天成颱預估2條路徑　水彈雙夾熱區出爐

▲準芙蓉將於24小時內發展成今年第3號颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員劉宇其表示，台灣附近目前有2個低壓正在發展，對台灣沒有直接影響，西南邊、南海北部的已經發展成熱帶低壓，有機會變颱風，路徑上是往廣東、海南島接近；東南方的低壓也持續發展中，路徑朝琉球海面北上。7月1日（周五）之後低壓將帶來水氣，明天（30日）受東南風影響，東半部、恆春半島有局部降雨，西半部沿海清晨有陣雨，午後各地有明顯熱對流發展降雨。

氣象局預報，明天各地水氣仍多，迎風面的東半部及恆春半島整天不定時有短暫陣雨或雷雨，東南部及恆春半島容易出現較大雨勢，此外，受到海陸風作用，夜晚至上午間西半部沿海也有零星短暫陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主，且雨勢較大，容易伴隨雷擊及強陣風。氣溫方面，夜晚清晨各地低溫25至27度，白天高溫32至34度，其中大台北、桃園、宜蘭及屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率。

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▼水彈連6天，未來恐有「雙颱」包夾台灣。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局指出，7月1日至7月6日（周五至下周三）低壓帶北抬，台灣位於低壓帶內，大氣環境較不穩定。1至4日雨區由南往北遞減，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，中部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部多雲、午後有局部短暫雷陣雨；6日環境轉偏南風到南南西風，中南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東部有局部短暫陣雨，北部及東北部多雲、午後有短暫雷陣雨。

前預報中心主任吳德榮則預報，位在南海的熱帶低壓在5天內向廣東移動，氣象局預估，最快明天就會命名為今年第3號颱風；位在台灣東邊的擾動則會往北走，基本上2個低壓都不會接觸台灣、造成直接影響，強度和成颱時間還要再觀察，東邊的低壓較弱，不過7月1日開始，台灣附近水氣因2個擾動（或颱風）的關係會越來越多，並帶來較大降雨，迎風面容易有較大雨勢，雨區集中在南台灣，越往北影響程度減小。

▼2個低壓最新預估路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）



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