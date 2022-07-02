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快訊／雷神發威「大雷雨轟炸」5縣市警報狂發　雙颱雨彈明襲全台

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲台灣位在低壓帶中，各地天氣不穩易有短延時強降雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

雷神降臨！中央氣象局今晚陸續針對雲嘉南高、彰化發布「大雷雨即時訊息」，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，雲林、彰化將有大雷雨發生，持續時間至晚間8時30分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象局今晚6時針對高雄以北、南投、宜蘭、台東地區及花蓮、屏東山區19縣市發布「大雨特報」將有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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氣象局預報，明天（3日）台灣持續在低壓帶的環境，各地天氣不穩定，易有局部短暫陣雨或雷雨出現，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約25度，白天高溫約31至33度，沒下雨時感受較悶熱。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲台灣附近有雙颱 。（圖／翻攝NOAA）

至於今年第3號輕度颱風「芙蓉」，今天下午2時的中心位置在鵝鑾鼻西方960公里海面上，即將登陸廣東並逐漸減弱；第4號輕度颱風「艾利」，下午2時的中心位在台北東方830公里海面上，持續以西北方向朝琉球群島方向移動，2颱風對台灣的天氣沒有直接影響。

氣象局指出，4日至7日（下周一至四）都受低壓帶影響，大氣環境較不穩定，風場以偏南風至西南風為主，中南部地區及恆春半島降雨較明顯，並有局部大雨發生機率，花東也有局部降雨，北台灣則以午後雷陣雨的天氣型態為主，而4、5日午後各地山區也有局部大雨發生的機率。

▼雲彰有大雷雨警報。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▼雙颱夾擊，雨彈襲全台。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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