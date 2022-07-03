私校退場教授中年失業「被迫下田、當旅館櫃檯」！　還有人做起傳銷

▲亞太停辦資遣了61人。（圖／翻攝維基百科）



記者許展溢／台北報導

少子化衝擊私校經營，近來又傳有學校將停招或停辦，根據教育部統計，103年永達技術學院停辦至110年已有6校退場，資遣人數以109年停辦的亞太創意技術學院最多有61人。不少老師中年突然失業，好一點還能到國中小兼課，但很多人怎麼試都無法回到教職，只好被迫到新領域如務農、旅館櫃檯，甚至做起傳銷。

教育部這份資料顯示，已退場的6私校資遣人數共252人，亞太61人、永達57人最多。高教工會組織部主任林柏儀說，學校突然惡性倒閉，對教職員衝擊一定是很大，以永達為例，極少數2成能找到專任教師，其他人則無法繼續維持在大學有教學機會，很多人後來從事不符合既有專長工作。

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▲有永達的老師改行當農夫。（圖／翻攝自GoogleMap）



林柏儀表示，不乏也觀察到仍有失業狀況，主要是「教師這項專長」缺乏新工作機會，就有永達的老師改行變農夫種起水果，到旅館當櫃檯等基層服務業，有一部分可到學校當兼任教師，只是所得非常少。林柏儀再舉亞太為例，有老師評估自己還算年輕，未來職涯算長，本土沒機會下，選擇到大陸任教，有些則到中小學當代課老師。

林柏儀指出，有老師剛好家裡有點小事業則回家幫忙，但也看過有老師轉折超大，進入傳銷賣健康食品，雖職業不分貴賤，但如此衝擊對長期在校園的人來說，不論技術跟社會環境都有落差，講課才能不一定在其他環境用得上、能融入跟發揮。林柏儀認為，目前社會大眾對此處境的老師認知也不足，覺得會退場是教學能力不佳，事實接觸過會明白其實沒差異， 碩博士學位畢業的能力很平均。

林柏儀提到，教育部表現上稱會協助這些老師到大專院校就業職能平台，卻沒有任何實質幫助效果，該平台就像一般求職者把履歷丟到求職網104一樣，政府應改善都會區師生比聘僱原則，讓非都會區的老師有機會，或引導有研究能力的老師，讓他們進入相關平台等，政府在政策上應更積極才對。