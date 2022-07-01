學生單日+2239！確診總數逾35.8萬例、國小佔13.4萬

▲儘管現在已經放暑假，但校園今天仍有2239例確診 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情有降溫趨勢，根據教育部今（1日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增2239例確診，低於昨天單日2761例，但學生累計確診總數仍超過35.8萬例，其中光是國小學生就超過13.4萬例確診，比較特別的是，今小學生單日新增數則是近期少見低於1千例。

全國中小學今天起放暑假，根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為35萬8582例，較昨天新增2239例，除1例為境外生，其餘2238例都是本土學生，也讓本土生確診總數來到35萬7831例，而本土生新增2238例確診，包括大專校院新增174例、高中291例、國中168例、小學生852例、幼兒園753例，而小學生單日新增不到1千例，則是近期少見；境外生今天新增1確診案例，累計確診總數來到751例。

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▲今天校園單日新增2239例確診。（圖／教育部提供）

此外，根據教育部統計，截至昨日為止，全台22縣市共3346園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），包括2874所園校採「全校」暫停實體課程，572所園校採「部分班級」暫停實體課程，但因為今天起開始放暑假，故沒有統計資料。