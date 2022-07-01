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高苑科大仍未捐資　教部：私校諮詢會建議解除全體董事職務

▲▼高苑科大。（圖／摘自高苑科大臉書）

▲教育部將向法院聲請解除全體董事職務。（圖／摘自高苑科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

高苑科大在5月遭踢爆菲律賓生黑工案，教育部將該校列為專案輔導學校，由於高苑科大董事會未如期在5月底設專戶存入5000萬元，教育部已經發文裁罰董事長50萬元，教育部指出，由於董事會從在5月底至今未依規定捐資，今（1日）私校諮詢會會中建議解散高苑科大全體董事職務。

立委范雲在5月初踢爆高苑科大，新南向產學合作國際專班菲律賓學生淪為學工，教育部查出學生有超時工作狀況，而校方竟要學生謊稱工時合法，屬於不當作為，教育部列為重大行政缺失，並確認高苑科大經由仲介辦理菲律賓學生招生，嚴重損及學生權益，納入私校獎補助扣減重要參據，從111學年度起禁止招收境外學生。

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此外，高苑科大在今年2月底改組董事會，教育部讓新董事會分期捐資，但3日14日到期時，董事會承諾的3千萬元沒到位，高苑科大因而被列專案輔導學校；教育部發文給高苑科大董事會，要求5月28日前設專戶並存入5000萬元，但因未入帳，教育部在6月10日發文裁罰董事長50萬元，並要求6月底前捐資，否則將向法院聲請解除全體董事職務。

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部將向法院聲請解除全體董事職務。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，根據高苑科技大學捐助章程第12條規定，董事會職權包括「經費之籌措與運用」，故董事會對高苑科大有其財務責任，而董事會在4月底的會議上，表示因學校財務支出控管不佳，無法將捐款直接捐入學校帳戶，決議設立專戶，分期完成1.5億元捐資，教育部在5月13日同意，並請董事會在5月28日前完成開設專戶及捐資5千萬元，另後續分2期捐資5千萬元。

不過，教育部表示，由於高苑科大董事會迄今仍未辦理捐資，教育部先在6月10日對董事長裁處50萬元，今天提交私校諮詢會諮詢有關解散高苑科大全體董事職務案，私校諮詢會會中建議解散高苑科大全體董事職務。

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