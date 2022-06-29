學生單日+3343！確診總數逾35.3萬　全台3425所園校停課

▲受疫情影響，全台仍有超過3千所園校停課 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情有降溫趨勢，根據教育部今（29日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增3343例確診，低於昨天4231例，但學生累計確診總數仍超過35.3萬例，其中光是國小學生就超過13.3萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共3425所園校停課，比昨天增加21所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為35萬3582例，較昨天新增3343例，其中3339例為本土學生，也讓本土生確診總數來到35萬2837例，而本土生新增3339例確診，包括大專校院新增218例、高中413例、國中368例、小學生1523例、幼兒園817例；境外生今天新增4確診案例，累計確診總數來到745例。

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▲今天校園單日新增3343例確診。（圖／記者許敏溶攝）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、3425所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加21所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有2878所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天增加4所，包含1109所、國小1274校、國中344校、高級中等學校151校、大專校院0校；另有547所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加21所，包含幼兒園218所、國小 216校、國中62校、高級中等學校51校、大專校院0校（大專校院已放暑假，無全校或部分班級停課數據）。