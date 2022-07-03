陳時中傳也不想選台北市長？　黨內向蔡英文、黨中央疾呼加速提名

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨在雙北市長提名上遲遲未有答案，民進黨立委羅致政3日表明「無意參選新北市長」，要黨中央無需再將他納入考量；隨後，又傳出衛福部長陳時中也心灰意冷，萌生不想選的念頭，加上地方市議員也表達苦等不到母雞的焦慮，都有向黨中央、黨主席蔡英文疾呼加速提名的意味。

羅致政從被告知可能被黨中央徵召參選新北市長後，一直以來積極備戰，但眼看黨中央遲遲未有進一步動作，加上距離選戰剩下4個月之久，對照過去黨主席蔡英文、院長游錫堃、蘇貞昌等人參選新北市，都至少拚戰半年時間，如今在時間壓迫下，他也心灰意冷，決定表明「不參選新北」，要黨中央不需要再考量他。

接著，黨內也傳出陳時中也苦等不到黨中央徵召，這幾天也沒有召開選對會的消息，而對於前交通部長林佳龍堅持參選台北市長，也未見黨中央出手協調，讓他心灰意冷，甚至萌生不想選的念頭。

在新北地方基層方面，民進黨新北市議員張志豪受訪時表示，他非常感佩羅致政這樣勇於奮戰的精神，這是民進黨人共同的責任跟使命，有關新北市長候選人，小雞非常焦急，時間壓縮到剩下四個月時間，對比過去，蔡英文主席2010年主帥親征用半年時間，蘇貞昌、游錫堃都用多達半年時間來拚戰新北選戰。

張志豪說，時間很壓縮，過去不論蔡英文，都是院長級人物親征新北，現在小雞期待除了在地人才考量之外，是不是可以考量，沒有院長級，也可以有部長級人選，小雞非常期待。他認為，在時間壓縮情況下，小雞期待應該要有輔選即戰力跟幕僚群，了解整個選戰期程，期待超超超強母雞帶領小雞往年底大選衝。