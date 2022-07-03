蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

▲總統蔡英文在臉書發文，點名珂拉琪的創作，呈現台灣的多元語言。（圖／攝影中心攝）

記者林彥臣／綜合報導

金曲獎2日於高雄舉辦並且圓滿落幕，總統蔡英文3日凌晨在臉書上發文，不但強調創作自由造就台灣音樂的美妙，還點名金曲新人珂拉琪的創作，呈現台灣多元語言、文化的美麗。

蔡英文表示，相信許多年輕朋友看見珂拉琪 獲得最佳新人獎都很興奮，他們的音樂揉合台語、阿美族語、日語等多種語言，正呈現台灣多元語言、文化的美麗，台灣豐富的音樂能量，也是因為一代一代的音樂創作者接棒努力。

蔡英文提到，獲得特別貢獻獎的邱晨前輩，雖然在今年三月離開了我們，但他為鄉土、為母語的創作，帶給台灣音樂深遠的影響，他曾寫下永不違背對母島台灣的誓言，他的精神也將永遠被我們記得。

蔡英文指出，獲得最佳台語女歌手的江惠儀說到，無論用什麼語言方式，謝謝所有音樂藝術領域的前輩朋友記錄台灣的過去、現在和未來，她也希望不同立場的人都能共同珍惜我們很重要的民主和自由精神。

蔡英文表示，用客語創作的黃連煜以專輯《滅人山》，獲得三項大獎，他在得獎時也提到，「不管你是從哪裡來、從什麼時候來，不管你講的是什麼母語，我們都是原住民」。

蔡英文強調，創作的自由造就台灣音樂的美妙，也是台灣音樂人創作的養分，不論我們從哪裡來、講什麼語言，在台灣我們就是一家人。

蔡英文說，金曲獎是台灣最重要的音樂盛典，今晚許多傑出的音樂人獲獎，從火力全開的血肉果汁機，到蔡健雅，再到崔健，感謝音樂人用音樂記錄人生、堅持理想與創作，「今晚在高雄，金曲33也用音樂展現了台灣多元奔放的文化活力」。

蔡英文最後表示，恭喜所有的得獎者，也謝謝所有音樂人、表演者，以及辛苦的主辦單位，在疫情下仍用音樂，記錄下這塊土地不同的樣貌！

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