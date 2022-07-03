　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

▲第33屆金曲獎最佳新人獎，珂拉琪。（圖／攝影中心攝）

▲總統蔡英文在臉書發文，點名珂拉琪的創作，呈現台灣的多元語言。（圖／攝影中心攝） 

記者林彥臣／綜合報導

金曲獎2日於高雄舉辦並且圓滿落幕，總統蔡英文3日凌晨在臉書上發文，不但強調創作自由造就台灣音樂的美妙，還點名金曲新人珂拉琪的創作，呈現台灣多元語言、文化的美麗。

蔡英文表示，相信許多年輕朋友看見珂拉琪 獲得最佳新人獎都很興奮，他們的音樂揉合台語、阿美族語、日語等多種語言，正呈現台灣多元語言、文化的美麗，台灣豐富的音樂能量，也是因為一代一代的音樂創作者接棒努力。

蔡英文提到，獲得特別貢獻獎的邱晨前輩，雖然在今年三月離開了我們，但他為鄉土、為母語的創作，帶給台灣音樂深遠的影響，他曾寫下永不違背對母島台灣的誓言，他的精神也將永遠被我們記得。

蔡英文指出，獲得最佳台語女歌手的江惠儀說到，無論用什麼語言方式，謝謝所有音樂藝術領域的前輩朋友記錄台灣的過去、現在和未來，她也希望不同立場的人都能共同珍惜我們很重要的民主和自由精神。

蔡英文表示，用客語創作的黃連煜以專輯《滅人山》，獲得三項大獎，他在得獎時也提到，「不管你是從哪裡來、從什麼時候來，不管你講的是什麼母語，我們都是原住民」。

蔡英文強調，創作的自由造就台灣音樂的美妙，也是台灣音樂人創作的養分，不論我們從哪裡來、講什麼語言，在台灣我們就是一家人。

蔡英文說，金曲獎是台灣最重要的音樂盛典，今晚許多傑出的音樂人獲獎，從火力全開的血肉果汁機，到蔡健雅，再到崔健，感謝音樂人用音樂記錄人生、堅持理想與創作，「今晚在高雄，金曲33也用音樂展現了台灣多元奔放的文化活力」。

蔡英文最後表示，恭喜所有的得獎者，也謝謝所有音樂人、表演者，以及辛苦的主辦單位，在疫情下仍用音樂，記錄下這塊土地不同的樣貌！

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
趙孟姿生下第2胎「只花14分鐘」！　許孟哲報喜
金曲完整得獎名單！歌王歌后出爐　蔡健雅「狂掃4獎」大贏
蕭亞軒素顏直播認「臉動過4手腳」！爆粗口落淚：為何踐踏我
4類人容易「二度感染」新冠！醫曝研究：小心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

葉元之KUSO鹹酥雞明星臉「老闆」　大酸陳時中落跑選台北市長

走讀松菸無圍牆博物館　柯文哲：為2023台灣燈會做暖身

出席乙未保台戰役127周年紀念　蔡英文：感念先烈繼續守護台灣

「被稱陽光女孩覺得很傻眼」　柯志恩吐槽：我想翻朱立倫白眼

蔡其昌曝陳柏惟下一步　「擔任分區總幹事」劍指盧秀燕

江啟臣母逝享壽85歲　訪美行程調整...提前低調返台奔喪

蔣萬安諷民進黨「養老鼠咬布袋」 黃珊珊：市民不是選票

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

若當選桃市長「會做到最後一天」　張善政：3次選擇1理由留在台灣

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

黃宣一見小S：我發抖了　「沒鬍子比較帥」他當場撕掉

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

葉元之KUSO鹹酥雞明星臉「老闆」　大酸陳時中落跑選台北市長

走讀松菸無圍牆博物館　柯文哲：為2023台灣燈會做暖身

出席乙未保台戰役127周年紀念　蔡英文：感念先烈繼續守護台灣

「被稱陽光女孩覺得很傻眼」　柯志恩吐槽：我想翻朱立倫白眼

蔡其昌曝陳柏惟下一步　「擔任分區總幹事」劍指盧秀燕

江啟臣母逝享壽85歲　訪美行程調整...提前低調返台奔喪

蔣萬安諷民進黨「養老鼠咬布袋」 黃珊珊：市民不是選票

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

若當選桃市長「會做到最後一天」　張善政：3次選擇1理由留在台灣

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

貝爾薇斯首次於職業場亮相！VIT鎖下新角打野...變身打出完美戰績

相親帶23個親友瘋狂亂點…男見帳單傻眼　她慘倒貼：很委屈

南迴公路雨天車禍！小貨車衝入對向「連撞3車」　8人輕重傷送醫

超噁阿伯酒精噴鼻孔！正妹店員看傻「瘋狂消毒23秒」　誇張影片曝

50多歲兄弟檔游泳…被奶奶拿棍追打　影片曝光網讚「好羨慕」

烏東戰略重鎮遭包圍　俄軍飛彈襲敖德薩已釀21死

金曲獎／蔡健雅激動噴淚奪大贏家　蔡媽哽咽：感謝台灣愛我的蔡健雅

千年遺址飄台灣香　淹城夜市熱鬧滾滾

金曲獎／典禮7爆點！「最強彩蛋」隔5年現身 具俊曄突登台秀超溜中文

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

政治熱門新聞

葉元之KUSO鹹酥雞明星臉「老闆」　大酸陳時中落跑選台北市長

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮：怎麼找到水果的鼻子？

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

曝「真實的歐洲生活體驗」　林楚茵：不戴口罩、不用量體溫

國軍吃爆石斑魚　國防部：已採購1548公斤

台聯周倪安：故宮文物應還給大陸

「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

郭正亮預測：謝龍介得票率上看4成

蔡其昌曝陳柏惟下一步　「擔任分區總幹事」

被稱「陽光女孩」　柯志恩吐槽：我想翻朱立倫白眼

更多熱門

相關新聞

蔡健雅金曲奪大贏家　蔡媽哽咽：感謝台灣愛她

蔡健雅金曲奪大贏家　蔡媽哽咽：感謝台灣愛她

金曲歌后蔡健雅以專輯《DEPART》，在本屆金曲獎奪下第四座歌后、年度專輯、最佳華語專輯以及演唱錄音專輯獎，並刷新紀錄成為獲獎最多次的華語女歌手，她今在後台和媽媽一起同台受訪，蔡媽媽感性說：「感謝金曲獎，感謝台灣愛我的蔡健雅。」

金曲／蕭亞軒穿超辣深V禮服驚喜現身

金曲／蕭亞軒穿超辣深V禮服驚喜現身

金曲內幕／蔡健雅4度封后「第1輪就勝出」　黃宣擦身歌王關鍵原因曝光

金曲內幕／蔡健雅4度封后「第1輪就勝出」　黃宣擦身歌王關鍵原因曝光

炎亞綸鑽石領子

炎亞綸鑽石領子

蕭亞軒受邀頒獎：怎麼好意思　無預警曝喜訊

蕭亞軒受邀頒獎：怎麼好意思　無預警曝喜訊

關鍵字：

蔡英文珂拉琪金曲獎

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

金曲33完整得獎名單／蔡健雅4登歌后「狂掃4獎」拿年度專輯

蕭亞軒素顏直播認「臉動過4手腳」！

快訊／趙孟姿生下第2胎！許孟哲報喜：貼心的小孩

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

黃宣「曾全國第一考上建中」！超狂背景起底

金曲獎／33年以來首例「3大兒童女神全到齊」！

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

蕭亞軒真的來了！「宣布1喜訊」

更多

最夯影音

更多
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！
胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面