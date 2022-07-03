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爸憂姊姊「能力差」遺產全給她！弟傻眼：我怎麼辦？網反讚賺到

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

▲遺產分配的問題層出不窮，常常出現令人不勝唏噓的家人反目案例。（示意圖／pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

遺產分配一直是無數父母的難題，家中的晚輩們常為了爭遺產而撕破臉，一名男網友分享，他的姊姊30幾歲了，不僅還單身，也沒好的收入、存款，爸爸擔心她以後會流落街頭，竟以「姊姊能力差」為由，決定把未來家裡的房子、人壽險200多萬元全都留給她，讓原PO心裡相當不平衡。文章一出，引發熱議。

一名男網友在Dcard發文表示，他的姊姊年輕時不愛讀書，很愛玩，私立科大畢業後進入職場卻經常換工作，如今30幾歲了還沒結婚，也沒好的收入，沒什麼存款，年收入甚至不到40萬，結果爸爸竟說，因為姊姊能力差，所以未來家裡房子會留給姊姊，大約200多萬的人壽保險也會留給她，讓她不要流落街頭。

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對此，原PO質問「我怎麼辦？」結果爸爸回應，他跟他女友都是國立大學熱門系所的學生，未來收入不會太差，2人一起買房的難度不高，而家裡房子只有一間，所以沒辦法留給他，讓他聽了超不平衡，直呼「賺的多難道是種錯誤嗎？賺的多就沒資格分財產嗎？所以我是不是可以以後都不要照顧他？有事情叫他都叫姊姊做就好？」

▲有網友不滿，爸爸因姊姊「能力差」，就要將遺產都留給對方。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友不滿，爸爸因姊姊「能力差」，就要將遺產都留給對方。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，馬上引發不少網友討論，紛紛留言建議，「可以給姊姊啊！但爸媽未來老了，姊姊負責照顧，畢竟家產都給她，所以她要負責吧」、「你可以要求拿特留份」、「你可以把照顧爸媽責任給你姊反正她也沒結婚，相信我放棄一間房跟200萬一定賺」、「父母偏心而不平分錢真的爛透了」。

不過也有網友認為，「財產本來就是爸媽的呀，爸媽想怎麼分配都可以啦，他們的考量也是有道理，手心手背都是肉，可能沒把姊姊培養好覺得愧疚吧？」、「父母的錢明明就父母的，愛給誰給誰吧，到底憑什麼生氣」、「所以你希望平均分家產好讓你姊姊流落街頭囉？」、「不然你讓自己比姊更差，就又換給你了」。

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