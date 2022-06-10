18歲女繼承父遺產引爆祖孫互撕　阿嬤討回1340萬驚知藏鏡人是她

▲阿嬤喪子之痛未平，急告孫女索討借放兒子名下的股票與存款保老本。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市一位曾姓祖母去年遭逢喪子之痛，發現借用兒子帳戶投資的股票和存款，變成兒子遺產由18歲孫女繼承，她請孫女歸還，但前媳婦挺身助女兒辦妥繼承登記，並結清帳戶存款繳納遺產稅，曾婦怒告孫女索討，台北地院認定股票帳戶確屬借名登記，判孫女應歸還市值約1340萬元的股票，但541萬餘元存款免還，全案可上訴。

曾婦提告指稱，兒子去年（2021年）3月猝逝，她在兒子生前基於母子親情信任關係，借用兒子名義開立1個證券帳戶與3個銀行存款帳戶，進出資金都是她自己的錢、她自己做決策，並自行保管帳戶存摺與印鑑，但兒子死後，這些戶頭內的股票與存款，都變成兒子的遺產，由18歲獨生女單獨繼承。

曾婦指稱，她請孫女歸還這些股票和存款，不料已跟兒子離婚的前媳婦蕭女，以孫女法定代理人身分助孫女辦妥股票繼承登記、拒絕歸還，更結清其中2個存款帳戶、領光376萬餘元並繳清233萬餘元遺產稅，至於還沒結清的存款帳戶裡，還有165萬餘元存款。

曾婦主張兒子生前自己的投資和存款，另用其他帳戶做區隔，本案這4個借名登記帳戶裡的股票和存款，都是她畢生積蓄、不是兒子遺產，包含89檔合計34萬餘股的股票，即使扣除14檔已下市股票1萬7000多股，其餘市值仍達1340萬餘元，要求孫女連同541萬餘元存款一併歸還。

孫女反駁指出，她在高三準備升學考試之際喪父，全靠母親助她辦理父親後事，祖母和其他親戚都不聞不問、也沒出錢幫忙，她認為本案股票和存款是父親生前授權祖母代為管理，是父親的遺產，祖母不該向她要。

法官查明本案證券帳戶從2006年起，就由曾婦單獨使用，證券公司營業員也證稱，15年來都由曾婦打電話下單買賣股票、沒有別人打來，均有錄音為證，且曾婦兒子生前確實有其他證券帳戶，唯獨本案證券帳戶存摺印鑑由曾婦持有，法官認定曾婦是本案證券帳戶內股票的真正所有權人，不是受兒子委託代操。

至於曾婦主張3個存款帳戶也是她實際使用，法官指她所說的金流、申設時間等重要內容，都跟銀行的紀錄不符，這部分有疑點，法官因此僅判准孫女須歸還本案全部股票給曾婦，但541萬餘元存款不必還，可上訴。一旦最終認定本案股票並非曾婦兒子遺產，已繳的遺產稅應可重新核算。