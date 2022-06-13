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罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名朱姓女子照顧一名游姓老董事長，時間長達10年之久，最後游姓老董過世之後，家人才發現朱女已經從老董帳戶領走了千萬金額，就連兩部名車變賣538萬的費用都歸他名下，雖然家屬提告，不過整個移轉過程都有律師錄影存證，確定是在清醒情況下完成，所以駁回家屬請求，但全案可以上訴。

2007年開始，朱姓女子就擔任游姓老董的看護，最後情節轉折從看護變成了小三，只要是老董出席的場合，朱姓女子都會以「游太太」的身份陪同，然後在2017年10月游姓老董跟朱姓女子一起到律師事務所，要求事務所內的律師幫忙見證進行遺產分配，自己的特留份要給朱姓女子，所以透過律師起擬約定書，當中就提到要把大部分的財產留給朱姓女子，就在這件事情沒有多久，游董癌症住院，當年的11月15日律師帶了約定書到病房，讓董座簽名，並且錄影存證。

▲橋頭地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲橋頭地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

有了約定書，朱姓女子就帶著游董的存簿、印章到農會，把旗下的定存單總共18張來解約，同時把4658萬轉到自己戶頭，雖然農會主管認定可疑，前往病房探視時，發現游董已經意識不清，所以農會主管要求朱姓女子要把錢全數匯回，朱姓女子只好全部存回。

不過游姓董座的元配以及3名子女認為，朱姓女子在他死後，有盜領銀行帳戶千萬，並且轉售名下兩部汽車，總共獲得538萬，所以應該償還1565萬元，不過朱姓女子在法庭主張這些錢都是游董給的，橋頭地方法院審理過後認為，律師的見證書是有效的，不構成不當得利，同時在游董生前，也有把自己跟朱姓女子的雙證件交給了汽車業務，表示有名下4輛車要過戶給她，因此法官判定依照現有證據，不足以證明朱姓女子不法盜領，駁回元配請求，全案還可以上訴。

而朱姓女子另外也因為本起案件，將18張定存單給解約，游董的約定書當中並沒有提到這個部分，所以朱姓女子被告偽造文書罪判刑2年，目前上訴到最高法院當中。

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