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大陸 大陸焦點 特派現場

中國3大航空公司　1.1兆購入近三百架空巴客機

文／中央社

COVID-19疫情重挫民航業，但中國3大航空公司昨天公告，共向空中巴士公司購買292架A320NEO系列飛機，總金額約372.57億美元（新台幣1.1兆元）。

中新社報導，中國南方航空股份有限公司（南方航空）、中國國際航空股份有限公司（中國國航）和中國東方航空股份有限公司（中國東航）1日公告，3家公司向空中巴士公司購買292架A320NEO系列飛機。

其中，南方航空購買96架A320NEO系列飛機，基本價格約為122.48億美元。

中國國航及其控股子公司購買96架A320NEO系列飛機。其中，公司及全資子公司購買64架空客A320NEO系列飛機；公司控股子公司深圳航空有限責任公司購買32架空客A320NEO系列飛機。基本價格合計約為122.13億美元。

中國東航購買100架A320NEO系列飛機，基本價格合計約為127.96億美元。 據報導，上述3家航空公司都表示，空中巴士給予較大幅度的價格優惠，因此這些飛機的實際價格顯著低於上述基本價格。

上述近300架飛機擬於2023年至2027年分批交付於3家中國航企。

據表示，作為全球人口最多的國家，中國是空中巴士及其美國競爭對手波音公司的關鍵市場，兩家公司都在努力擴張當地市場。

美國波音公司歷來仰仗南航作為波音在中國的最大客戶，但波音最暢銷的737 Max型號兩次墜毀以及美中兩國政治緊張加劇後，波音在中國的業務已放緩。

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