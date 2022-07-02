美女家教徵學生！　網友暴動歪樓：地方爸爸猛報名

▲美女家教PO徵學生文，照片放上網意外讓網友暴動 。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假起跑，不少大專生研究生也會趁暑假找打工機會或家教，臉書社團《嘉義綠豆大小事》2日稍早一洪姓女網友PO文求家教機會，不僅學經歷突出、會考及指考成績更是優異，甚至最後還求機會教導清寒者，但最令網友議論的是PO文者的照片，放上網路隨即引起網友暴動，有人說「地方爸爸猛報名了」「地方爸爸開始暴動」，甚至有人打算離職，說要好好讀書了。

只見照片中的人物留著一頭過肩中長髮、白色公主袖上衣頭搭配灰色裙子，頭上頂著一白色墨鏡，站在海邊背景伴隨夕陽，樣貌相當清新。

洪姓網友家教文內容如下：

#徵暑期家教 #綠豆編號008

科目：

國小全科伴讀、家教

國中全科伴讀/國文、社會科家教

學經歷：

嘉義女中

國立政治大學地政系土地管理組（原為社會學系轉系 應屆升大二）

地點：嘉義市區

考試成績：

國中會考

國、英、社 A+ 數A

110指考

國（全國前5.25%）、數乙、地理、公民（全國前3.15%）頂標

英文、歷史前標

預期薪資：

伴讀（國小300+/國中400+）

家教（國小400+/國中500+）

教學方式：

每位學生合適的教學方式不同，可私訊詳細討論！

家教經驗：

小四國語（景興國小）

國一數學（政大附中）

另徵一位免費教學的清寒學生 需附清寒證明！

不少網友看到該則徵家回應回應，「人美心也美」「重讀有機會嗎」「每位爸爸的求知慾都蠢蠢欲動」「老師我所有科目都要補」。