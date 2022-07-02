陸隔離天數放寬7+3隔天　入境航線搜索量飆升54%

▲上海浦東機場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸6月28日公告第九版《新型冠狀病毒肺炎防控方案》，將入境隔離天數從14+7放寬至7+3。根據《澎派新聞》報導，政策的鬆綁令大陸多個平台出境航線、入境航線的搜索量大幅提升。

根據攜程的數據顯示，政策宣布鬆綁的當天，跨境航線尤其是入境航線搜索量大幅提升，當日跨境航線搜索量比前一天增長31%，其中入境航線搜索量環比增長54%。

攜程旗下FlightAI市場洞察平台的數據也顯示，入境方面，6月28日整體搜索量相較前一日6月27日增長54%；分區域來看，6月28日港澳台入境航線搜索量最多，佔比達到21%，而日韓、歐洲及大洋洲入境航線搜索量環比增幅最高，分別為77%、68%及67%。

出境方面，攜程數據顯示，6月28日整體搜索量相較前一日增長15%，增幅低於入境航線增幅水平，分區域來看，前往日韓、美洲及歐洲的航線搜索量佔比較高，均為20%，其中前往日韓的航線環比增幅也較高，達到21%，超過出境航線整體增幅水平。

從攜程平台近10日跨境航線預訂趨勢來看，6月28日開始，入境航班預訂量也呈上升趨勢，其中6月28日比前一天增長19%，6月29日入境航班預訂量比上周同期增長31%。入境航線分區域來看，日韓、東南亞入境預訂量近日增長明顯，6月30日預訂量分別比上周同時段增長53%、89%。

機票價格方面，FlightAI相關負責人介紹，出境航班均價目前走勢平穩，無明顯變化趨勢，入境航班中歐洲、中東非、東南亞等出發地均價波動較大，歐洲入境航班均價則呈一定下降趨勢。攜程平台顯示，6月下旬歐洲入境航班價格比上旬降低18%。

客群方面，FlightAI相關負責人表示，隨著政策好轉，入境需求將進一步釋放，大學生佔比較高的航線，勢必會迎來更多學生入境潮。