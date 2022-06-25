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國內首例猴痘確定病例「負壓隔離治療」　匡列6人健康監測狀況曝

▲台南市衛生局林曉玫科長指出，該名男性個案24日經研判通報為猴痘確診病例，目前收治於負壓隔離病房，相關症狀皆有改善，匡列6人健康監測至7月14日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局林曉玫科長指出，該名男性個案24日經研判通報為猴痘確診病例，目前收治於負壓隔離病房，相關症狀皆有改善，匡列6人健康監測至7月14日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市24日通報一名16日自德國返台的25歲男性猴痘個案，目前收治於負壓隔離病房，相關症狀皆有改善，匡列密切接觸者共6人，包括家人及醫療相關人員，目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7月14日。

台南市衛生局林曉玫科長指出，該名男性個案檢疫期間結束後因出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、皮膚出現紅疹以及鼠蹊部淋巴腫大等症狀前往就醫，24日經研判通報為猴痘確診病例，目前收治於負壓隔離病房，相關症狀皆有改善。

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林科長說，猴痘主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，雖證實可有效人傳人，不過猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或為照顧確診者的醫護。相關症狀包含皮膚病灶如斑疹、丘疹、水泡、膿疱、發燒、畏寒或寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。

▲台南市衛生局林曉玫科長指出，該名男性個案24日經研判通報為猴痘確診病例，目前收治於負壓隔離病房，相關症狀皆有改善，匡列6人健康監測至7月14日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於國際猴痘疫情逐漸擴大，民眾應避免接觸齧齒動物和靈長類動物、生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用，同時避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播，自海外入境者若出現疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史及接觸史。如有猴痘防疫相關問題，可撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-2880180諮詢，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw ）查詢。

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關鍵字：

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