大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬「7+3」　最新政策修改一文看

▲入境大陸隔離天數放寬。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院28日發布新版《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，包括優化調整風險人員的隔離管理期限和方式、優化區域核酸檢測策略等。其中提到，入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

據《央視新聞》報導，為進一步指導各地做好新型冠狀病毒肺炎防控工作，特別是針對Omicron變異株傳播速度快、隱匿性強等特點的基礎上，大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組組織修訂形成了《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，全面落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，切實維護人民群眾生命安全和身體健康，最大限度統籌疫情防控和經濟社會發展。

與第八版相比主要修訂內容包括：

一、優化調整風險人員的隔離管理期限和方式

將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」，核酸檢測措施從「集中隔離醫學觀察第1、4、7、14天核酸檢測，採集鼻咽拭子，解除隔離前雙採雙檢」調整為「集中隔離醫學觀察第1、2、3、5、7天和居家健康監測第3天核酸檢測，採集口咽拭子」，解除集中隔離醫學觀察前不要求雙採雙檢。密接的密接管控措施從「7天集中隔離醫學觀察」調整為「7天居家隔離醫學觀察」，第1、4、7天核酸檢測。

二、統一封管控區和中高風險區劃定標準

將兩類風險區域劃定標準和防控措施進行銜接對應，統一使用中高風險區的概念，形成新的風險區域劃定及管控方案。高風險區實行「足不出戶、上門服務」，連續7天無新增感染者降為中風險區，中風險區連續3天無新增感染者降為低風險區。其他地區對近7天內有高風險區旅居史人員，採取7天集中隔離醫學觀察措施。中風險區實行「足不出區、錯峰取物」，連續7天無新增感染者降為低風險區。其他地區對近7天內有中風險區旅居史人員，採取7天居家醫學觀察措施。低風險區指中、高風險區所在縣（市、區、旗）的其他地區，實行「個人防護、避免聚集」。其他地區對近7天內有低風險區旅居史人員，要求3天內完成2次核酸檢測。

三、完善疫情監測要求

加密風險職業人群核酸檢測頻次，將與入境人員、物品、環境直接接觸的人員核酸檢測調整為每天1次，對人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的從業人員核酸檢測調整為每週2次。增加抗原檢測作為疫情監測的補充手段，基層醫療衛生機構對可疑患者、疫情處置時對中高風險區人員等可增加抗原檢測。

四、優化區域核酸檢測策略

明確不同人口規模區域核酸檢測方案，針對省會城市和千萬級人口以上城市、一般城市、農村地區，綜合疫情發生後感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素進行研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定區域核酸檢測的範圍和頻次。