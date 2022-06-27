Ct29解隔！1數據震驚醫師「秒送回隔離病房」　網嘆：不妙了

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名患者主訴精神、食慾不佳，結果PCR竟驗出陽性，由於Ct值相當高，所以很快就轉出隔離病房；怎料，胸腔科醫師蘇一峰看到檢查報告後，立刻將病人隔離，驚呼「痰裡面有滿滿的結核菌。」

醫師蘇一峰今在臉書提到，有位精神差、食慾差的病人，在急診室驗出PCR陽性，但Ct值29，病毒量並不高，所以很快就被轉出隔離病房。

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然而，在蘇醫師看完患者的檢查報告後，馬上又將他隔離起來，他表示，「痰裡面有滿滿的結核菌，X光是肺結核的典型表現，且病人血小板不高，決定先治療肺結核看看。」

對此，網友們直回，「TB（結核病）」、「肺部應該有滿滿的病毒」、「相對歐美，台灣的肺結核感染一直相對盛行，尤其在長者並不少見」、「電光圖怎麼看起來一邊快要全白了」、「感謝有您！能認識許多醫學新知」、「情況不妙了」。

▲X光是肺結核的典型表現。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

事後，蘇醫師也透露，病人在加護病房救命中，「已經快速診斷治療了，希望還來得及。」

所謂「結核病」是結核桿菌感染引起的疾病，通常造成肺部感染，也會感染身體的其他部分。大多數感染者沒有症狀（潛伏結核感染），若此時沒有得到適當治療，有10%的患者會惡化為開放性結核病，致死率50%，典型症狀包含慢性咳嗽、咳血、發燒、夜間潮熱及體重減輕等。

結核病屬於空氣傳播疾病，病原體會藉由開放性結核患者咳嗽、打噴嚏，或說話過程中所產生的飛沫散佈；而潛伏性結核病患者則不會散布疾病。

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