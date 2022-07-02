醫護人員不眠不休防疫　福壽海鮮料理＋民眾黨愛心便當力挺　

▲民眾黨屏東服務處主任陳炫言、副主任黃秈囷陪同致贈愛心便當慰問國軍醫護人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日疫情雖然較為趨緩，不過，每日重症、死亡個案仍持續增加。為感謝前線醫護人員幾個月來的不眠不休堅守崗位，福壽海鮮料理發起號召，捐贈愛心便當給國軍高雄總醫院屏東分院，台灣民眾黨屏東縣黨部積極響應，於6月30日中午指派屏東服務處主任陳炫言及副主任黃秈囷陪同致贈愛心便當慰問國軍醫護人員，力挺醫護人員。

另外，陳主任及黃副主任也於今(1)日中午，再赴屏東市國仁醫院，號召淨雅清潔有限公司、恆豪消防工程行、皇裕安防科技有限公司及宏康廚具系統有限公司等民間各行各業，捐贈醫療口罩及快篩劑等防疫物資，由院長鍾源璋醫師率領醫院主管幕僚受贈，場面溫馨隆重。

台灣民眾黨屏東縣黨部林育先主委表示，疫情帶來很多方面影響，經濟嚴重受創，各崗位老百姓生活非常不容易；很高興看到疫情終於趨緩，醫護人員可以說是最大功臣，沒日沒夜辛勤的奮鬥，才得以守住疫情的防線，我們要向前線醫護致敬！

國仁醫院醫事督導林美蓮職安師說，本土疫情持續延燒，感謝企業單位也在背後默默支持醫護人員，暖心舉動備感溫馨，用實際行動關懷醫護人員，雖然這只是小小的舉動，但蘊含對醫護人員無限的關愛與敬意，共同守護全民健康。