圍爐吃到龍蝦、草蝦、牛肉　衛福部老之家少教所小朋友們樂翻天

▲哇唬漢堡工廠創辦人陳韋強等人3日衛福部老之家少教所和小朋友圍爐 ，圖龍蝦料理。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「第一次吃龍蝦!好開心囉!」，哇唬漢堡工廠創辦人陳韋強3日邀請安泰醫院榮譽院長蘇清泉、屏東市民代表方華雄、高雄市議員吳益政特助廖國富、辰守天公司董事長林育先，在衛福部老之家少教所和小朋友圍爐，由「啾泰-泰式鍋物」提供龍蝦、草蝦、牛肉、豬肉及花枝食材，讓小朋友們吃得很高興，會中並由蔡文貴所帶領善之旅民間團隊做精彩表演，讓小朋友們度過一次難忘的圍爐晚會。

▲▼晚會、表演。

哇唬漢堡工廠創辦人陳韋強長期投入環島公益活動，有感於自己是家扶中心照顧長大的孩子，這次特別發起到衛福部老人之家少教所寒冬圍爐活動，邀請安泰醫院榮譽院長蘇清泉、市民代表方華雄、辰守天公司董事長林育先等人一起參加。

▲▼圍爐食材。

方華雄致詞表示，過去舉辦活動皆會保留名額讓少教所的孩子一起參與，去年因疫情關係停辦，未來疫情趨緩後，屆時再邀請小朋友一起參加活動，共同學習。

代表安泰醫院榮譽院長蘇清泉出席的林育先致詞表示，取之社會，用之社會一直是社會良善循環的力量，人稱強哥的陳韋強長期環島做公益，用自己的力量，回饋社會，這次更用行動讓小朋友提早過年，一起圍爐共度美好的時光，希望大家未來會更好！

南區老人之家主任許慧麗致詞感謝陳韋強與善心人士的熱情與愛心，也期勉小朋友未來可以成為手心向下的人，回饋社會，幫助別人！

崁頂熱血青年廖國富帶著屏東女兒蔡壁如新書「拼，就一定要贏」與福運醬油，祝福小朋友們，牛年行大運。

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