　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車　節省勞力免搬追優質花蜜

▲三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車 節省勞力免搬追優質花蜜。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了香甜的蜂蜜，蜂農辛苦搬遷蜂箱讓蜜蜂四處採集花蜜，新北市三峽區養蜂產銷班班長陳冠樺，自行研發快捷蜂車，車上就能養蜂，不用搬遷蜂箱，不僅節省勞力和時間，更能快速尋找花蜜，為養蜂業帶來新活力。

40歲的陳冠樺原本的職業是工程師，為照顧生病的母親，毅然辭職回家接手養蜂事業，起初認為養蜂就像科技業一樣，找到花蜜就有良好的收成，但蜜蜂不是機器，有寄生蟲、病毒病，甚至虎頭蜂都會來搶蜜，不小心整箱蜜蜂就得從零開始，時常要留意蜜蜂生長狀況，清理老舊巢脾及染病幼蟲。

▲三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車 節省勞力免搬追優質花蜜。（圖／新北市農業局提供）

▲連續五年榮獲全國蜂蜜品質評鑑肯定。

陳冠樺以自產自銷的方式維持蜂蜜品質，利用機械專長獨自研發這台色彩鮮艷的快捷蜂車，就像蜜蜂採蜜釀成蜂蜜，他將13年養蜂的經驗濃縮成這台快捷蜂車，蜂箱高度符合自身操作最大範圍，車上空間恰能檢查蜂箱狀況，還加裝滑輪方便操作，利用蜜蜂能辨認不同顏色的特性，設計色彩鮮豔的蜂箱，讓蜜蜂快速找到自己的蜂箱。

陳冠樺說，未來預計要加太陽能板、溫溼度測量計及攝影機，以後在家就能了解養蜂狀況，讓養蜂也能科技化。此外，亦透過新北市農業局「青農力」輔導計畫，開發自有銷售網站；今年利用蜂車順利採集三峽當地桶柑蜂蜜，清香微甜的滋味也十分受到民眾喜愛。

農業局長李玟表示，新北市蜂蜜品質優良，每年皆獲得全國評鑑肯定。市府對蜂農狀況加以輔導、宣傳並媒合農會協助銷售，讓每罐蜂蜜都能甜到民眾心坎。欲品嚐新北蜂農的香甜蜂蜜，請洽三峽區農會：02-2671-1002。

【更多新聞】

►基隆市長林右昌好感度第一　城市博覽會亮眼成績有目共睹

►基隆市府女雇員涉洩密稽查項目　包庇業者規避裁罰下場曝

►工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

►玩「老師說」失控！9歲童遭20同學壓傷頸椎險癱　英籍女師下場曝

►人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗　色屋主硬闖掐頸性侵下場曝

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
精液恐是猴痘感染媒介！專家研究結果曝光
攸關錢包！「3大新制」7月上路　優惠、抗漲一次看懂
月經來「6種水果」可多吃！婦科醫激推
台積電狂跌！2公司砸9674萬買進166張進場　被套在半山腰
江宏傑42歲美女姊姊仍單身　擇偶條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022桃園蓮花季　7／2到8／28觀音區蓮花園休閒農業區登場

免出國！Xpark涼夏祭7／1登場　體驗祭典美食、穿浴衣拍美照

嘉大與農民學院合作！開設植物醫學理論與實務課程　滿足農友需求

《我與神木的記憶》影像徵集　打造百年林鐵成為國民記憶

三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車　節省勞力免搬追優質花蜜

守護幼兒健康　住商不動產嘉義店東經營會捐贈「唾液快篩劑」

花蓮新城警副所長「突昏迷命危」　送醫裝葉克膜搶救中

嘉義蘭潭12小時連2起溺斃！老翁、34歲女亡　居民嘆：不敢喝水了

義竹鄉公所發防疫津貼　6月24日前設籍「每人可領2000元」

在地創生加入宗教文化　嘉義市家將表演社區呈現

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

JKF女郎華西街拍片遭咆哮　怪男拿椅恐嚇：她瞪我欸

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

保安警擊敗屁孩第1視角　鄭文燦揭驚險過程！

街頭強力執法「全民狂讚」　警速頒保大英雄破案獎金

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

2022桃園蓮花季　7／2到8／28觀音區蓮花園休閒農業區登場

免出國！Xpark涼夏祭7／1登場　體驗祭典美食、穿浴衣拍美照

嘉大與農民學院合作！開設植物醫學理論與實務課程　滿足農友需求

《我與神木的記憶》影像徵集　打造百年林鐵成為國民記憶

三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車　節省勞力免搬追優質花蜜

守護幼兒健康　住商不動產嘉義店東經營會捐贈「唾液快篩劑」

花蓮新城警副所長「突昏迷命危」　送醫裝葉克膜搶救中

嘉義蘭潭12小時連2起溺斃！老翁、34歲女亡　居民嘆：不敢喝水了

義竹鄉公所發防疫津貼　6月24日前設籍「每人可領2000元」

在地創生加入宗教文化　嘉義市家將表演社區呈現

他公審國軍軍車「竟買特斯拉」：預算都花在這了　反被一票網洗臉

KDF帝王命令艾希中斷T1 24連勝...Teddy：我們參考歐洲的組合

拜登盼繞過參議院「阻撓議事」規則　讓國會立法保障墮胎

打赤膊照在G7遭嘲諷　普丁：他們露胸才令人作嘔

107.2萬起！Honda「喜美e:HEV」歐規售價、規格出爐

感情總處於模糊狀態　這三星座曖昧不一定愛上你

拜登：美國近日將宣布　再給烏克蘭「8億美元」武器

五角大廈：高超音速飛彈試射「再度失敗」 點火後產生異常

恩恩爸深夜宣布「將提出國賠」！嘆錢不是重點：要政府承認錯誤

勇士與兩球員說再見！他才創歷史　格林點名快艇是最大威脅

屋前盆栽被毀火大報警！　凶手竟是羊群揪團吃宵夜

地方熱門新聞

癌末男後事沒人辦　里長幫找回失散女兒

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

即／鳳山台88線「5車連環撞」！1人前額撕裂傷

警副所長昏迷命危　裝葉克膜搶救

快訊／鹿港民宅惡火　1國中生送醫宣告不治

義竹鄉公所發防疫津貼　每人2000千元

嘉義市中央噴水池地標換裝　「科學168」太空人降落

免出國！　 Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

嘉大與農民學院合作！開植物醫學理論課程

《我與神木的記憶》　打造百年林鐵成國民記憶

住商不動產嘉義店東經營會　捐贈幼兒唾液快篩

在地創生加入宗教文化　嘉義市家將表演社區呈現

嘉義市東區衛生所參加金所獎　奪卓越獎

更多熱門

相關新聞

新北產業論壇緊扣「數位、金融、智慧製造」　3區域發展藍圖曝光

新北產業論壇緊扣「數位、金融、智慧製造」　3區域發展藍圖曝光

新北市政府經濟發展局今（30）日舉辦「新北一金二造三區域產業發展」論壇。經發局指出，論壇聚焦新莊、林口、八里等三區域未來發展，依金融科技數位創新及智慧製造擘畫發展藍圖，為新北產業未來黃金10 年榮景架構前進指標。

6歲孫來不及長大　三重惡火2死招魂畫面曝　

6歲孫來不及長大　三重惡火2死招魂畫面曝　

新北哈客板橋館啟用　超前達標

新北哈客板橋館啟用　超前達標

林楚茵搞烏龍　徐巧芯：抹黑了就跑

林楚茵搞烏龍　徐巧芯：抹黑了就跑

綠色樹冠計畫選新北　見證珊瑚復育

綠色樹冠計畫選新北　見證珊瑚復育

關鍵字：

新北三峽快捷蜂車陳冠樺

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

桃花來了！4星座下半年瘋狂被追　脫離母胎單身

新垣結衣疫情後「最想來台灣」！

台積電狂跌！2公司砸9674萬買進166張進場被套牢

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

快訊／台鐵1841車次區間車發生死傷事故　上員=竹中路線中斷

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

不爽被分手　男大生性侵小女友遭判刑

食人男連續殺死30女　地下室藏4600塊人骨

醫師娘縱火燒夫判刑定讞　再被控殺兒未遂

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面