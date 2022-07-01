三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車　節省勞力免搬追優質花蜜

▲三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了香甜的蜂蜜，蜂農辛苦搬遷蜂箱讓蜜蜂四處採集花蜜，新北市三峽區養蜂產銷班班長陳冠樺，自行研發快捷蜂車，車上就能養蜂，不用搬遷蜂箱，不僅節省勞力和時間，更能快速尋找花蜜，為養蜂業帶來新活力。

40歲的陳冠樺原本的職業是工程師，為照顧生病的母親，毅然辭職回家接手養蜂事業，起初認為養蜂就像科技業一樣，找到花蜜就有良好的收成，但蜜蜂不是機器，有寄生蟲、病毒病，甚至虎頭蜂都會來搶蜜，不小心整箱蜜蜂就得從零開始，時常要留意蜜蜂生長狀況，清理老舊巢脾及染病幼蟲。

▲連續五年榮獲全國蜂蜜品質評鑑肯定。

陳冠樺以自產自銷的方式維持蜂蜜品質，利用機械專長獨自研發這台色彩鮮艷的快捷蜂車，就像蜜蜂採蜜釀成蜂蜜，他將13年養蜂的經驗濃縮成這台快捷蜂車，蜂箱高度符合自身操作最大範圍，車上空間恰能檢查蜂箱狀況，還加裝滑輪方便操作，利用蜜蜂能辨認不同顏色的特性，設計色彩鮮豔的蜂箱，讓蜜蜂快速找到自己的蜂箱。

陳冠樺說，未來預計要加太陽能板、溫溼度測量計及攝影機，以後在家就能了解養蜂狀況，讓養蜂也能科技化。此外，亦透過新北市農業局「青農力」輔導計畫，開發自有銷售網站；今年利用蜂車順利採集三峽當地桶柑蜂蜜，清香微甜的滋味也十分受到民眾喜愛。

農業局長李玟表示，新北市蜂蜜品質優良，每年皆獲得全國評鑑肯定。市府對蜂農狀況加以輔導、宣傳並媒合農會協助銷售，讓每罐蜂蜜都能甜到民眾心坎。欲品嚐新北蜂農的香甜蜂蜜，請洽三峽區農會：02-2671-1002。

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