緬甸軍機侵犯領空！泰F-16急升空攔截　疏散民眾、學生躲入防空洞

▲緬甸一架軍機30日闖入泰國領空，引發民眾恐慌、學生躲入防空洞，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

泰國軍方證實，緬甸一架軍機在當地6月30日闖入泰國領空，引發民眾恐慌、學生逃入防空洞。隨後，泰國派出2架F-16戰機緊急升空，並透過駐緬甸的國防武官向緬甸軍政府發出警告，要求日後避免類似事情發生。

據路透社報導，泰國空軍在聲明中指出，一架緬甸軍機30日在攻擊境內少數民族武裝分子時，進入了泰國北部達府（Changwat Tak）的領空，並在當地多個村子上空盤旋，導致泰國軍方派出2架F-16戰機升空戒備，並要求民眾緊急疏散，校方則安排學生躲入防空洞。

當地一名目擊者告訴路透社，當時緬甸的軍機在距離邊境5公里的2個村莊上空盤旋了一陣子，讓居民感到十分恐慌。隨後，泰國透過駐緬甸的國防武官向緬甸軍政府發出警告，要求日後避免類似事情發生，而緬甸的國防武官已就此事向泰國道歉。

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）7月1日表示，雖然這起事件可能看起來很嚴重，但「這並不是什麼大事」，「最重要的是，我們有足夠的能力捍衛自身主權」。截至目前為止，緬甸軍政府的發言人尚未對此事發表評論，在1日的例行記者會上談及2國關係時也未提及此事。

自去年發生政變以來，緬甸軍方加大了打擊少數民族武裝分子的力度，而活動人士與援助組織則譴責軍政府在平民區使用砲火空襲。聯合國人道主義組織本週估計，緬甸自政變爆發後，各地已有近76萬人流離失所。