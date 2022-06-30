7月辭職選桃市　林智堅：「落跑市長」不是傷痕而是勳章

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅上週被徵召參選桃園市長，挨批「落跑市長」，不過，林今（30日）接受網路節目專訪時表示，「我覺得那是一個傷痕，那是一個勳章」，如果從事政治工作卻怕油煙，那就不要進廚房了，如同戰士在戰場上一定會有「傷痕」。

林智堅今天中午接受網路節目「齊有此理」專訪表示，如果做政治工作怕油煙沾到身上，那就不要進廚房了，一個戰士在戰場上一定會有傷痕，否則怎麼叫實際的作戰？主持人王時齊關注，民眾黨批評林智堅是「落跑市長」，是否會因此折損戰力？林直言，「我不這麼看，我覺得那是一個傷痕，那是一個勳章」，對手對自己的攻擊，在自己身上留下傷痕，那是勳章，怎麼會是標籤？這也凸顯民眾黨就是政治操作。

林智堅表示，比較關鍵的是新竹市民怎麼想，新竹市民不這麼想的，他已經做了7年半以上的市長，而且2014年提出的政見都已經實現，有的甚至已經完成、沒有完成的也在動工了，甚至這幾年在中央支持之下，多增加了好多建設，例如兒童醫院現在要啟用了，棒球場7月22日就要開打了，講30幾年的公道三也已經通了，「這些我都做到啦」。

至於何時將辭職參選，林智堅說，他必須跟中央協調，找出代理市長人選，才會辭掉市長的工作，「（辭職時間）一定會在7月」，確定時間一定會跟大家來報告。