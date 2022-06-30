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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅轉戰桃園自稱「沒落跑」　凌濤嗆：民進黨為一人找工作

▲▼國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

▲前國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

新竹市長林智堅將參選桃園市長，他今天再次強調，新竹市民對於市府的滿意度都在7成5左右，市民沒有覺得他落跑。但前國民黨文傳會主委凌濤在臉PO出一篇「揭露新竹市長林智堅的找工作之旅」貼文指出，林過往對於是否轉戰桃園市長提出3個優先，結果最後竟是「跑路優先」，證明民進黨「全黨為一人找工作」。

凌濤表示，林智堅的30齣戲碼，先跑來桃園「找工作」，接著被鄭文燦無情打臉、斷然拒絕之後，回頭推動大新竹合併案。

凌濤提到，林智堅第二階段「因人設市」為自己量身打造新工作，屢次強調他對新竹家鄉的熱情與不捨，推動大新竹「走到最後一刻，夢想就會實現」、「時間不用夠」、「既然提了，就應該留下來」、「任期做滿，全力輔選」。

凌濤說，推動大新竹市整併階段，對於原參選桃園市長想法，還改口稱「本來無一物，何處惹塵埃」，並強調「防疫優先」、「市政工作優先」、「找到接棒人選優先」3個優先。

凌濤表示，林智堅眼看大新竹合併案在5月26日之前壓線無望，馬上見風轉舵「球來就接」、「不排斥」、「不是自己能規劃」，竟然「跑路優先」去選桃園市。

凌濤諷刺，這30齣戲碼只證明「全黨為一人找工作」，小英男孩特別受到眷顧。跑路三部曲，無縫接軌。

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