沈富雄揭張善政「不夠可愛」　直言：沒有「非投不可的魅力」很難救

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

桃園市選戰「三腳督」成形，根據《聯合報》最新民調指出，新竹市長林智堅以29%支持度微幅領先行政院前院長張善政的27%，民眾黨立委賴香伶僅5%。前立委沈富雄日前在節目《新聞不芹菜》中指出，張善政缺乏「非投你不可」的魅力，就算過去資歷豐富，選民就是「看你這個人不喜歡」，非常難補救。

沈富雄指出，張善政確實是個人才，但不容易輔選，國民黨主席朱立倫給自己找了大麻煩。他解釋，雖然張善政時常微笑，但笑容背後總是「愁容滿面」，不只如此，由於張善政沒有魅力，女性、年輕族群選票都落後林智堅。此外，儘管張善政過去擔任時任總統候選人韓國瑜競副手，也擔任過韓國瑜國政顧問團的總顧問，但他的發言總是令人印象不深刻。

沈富雄直言，無論張善政資歷多好、有多少豐功偉績，選民就是「看你這個人不喜歡」。

沈富雄認為，對選民而言，張善政不夠可愛，缺少「非投你不可」的魅力。若要補救，須靠全黨之力營造「看起來不可愛，但是很有用」的候選人形象，就像女婿會挑「不是很帥，但很有用」的類型。他也建議，張善政可以參考國民黨高雄市長候選人柯志恩，因為柯志恩浮上檯面到現在都沒有講錯什麼話，大家也都很喜歡柯志恩。