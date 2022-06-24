不滿遭酸「惡意無知」　高虹安槓林智堅：為政治野心拋棄市民

▲高虹安近日頻頻關注竹市議題，隔空嗆聲林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰地方選舉，提名新竹市長林智堅轉戰桃園、副市長沈慧虹接棒竹市，但遭台灣民眾黨立委高虹安批評雙雙辭職，讓市民變孤兒，林今（24日）反嗆「非惡意就是無知」、「不要寄生國家資源」；對此，高虹安說，辭職明明就是事實，林、沈兩人為了自己的政治野心要拋棄市民，市民是真心換絕情。

林智堅今天上午受訪說，民眾黨太低估國家制度，市長任期本來就到12月底屆滿，辭職前也會找最熟悉市政的人來代理。至於辭職時間點，林智堅說，副市長會先請辭，他個人因確診耽擱，交接完會擇恰當時間對外報告。

對此，高虹安表示，她只是誠心講出新竹市民的焦慮，新竹市的正副市長雙雙請辭，為了自己的政治野心要拋棄新竹市民，市民真心換絕情，現在新竹市政正面臨預算編列和審議的重要時刻，林智堅和沈慧虹本來應該來主持局處預算協調會議，以及和議會溝通預算審查等，「辭職明明就是一個事實，證明了在重要的預算審議期間，市長與副市長都會缺席」。

高虹安質疑，她只是說出事實，這有什麼惡意？有什麼無知？希望林智堅在做任何批評之前，必須要先想清楚，自己的批評是否合乎邏輯、道理，同時也要呼籲林智堅，真正惡意無知的，難道不是民進黨的市長參選人從宣布參選第一天，就不停惡意攻擊、抹黑、噴政治口水？請林智堅不要模糊焦點。