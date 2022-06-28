民眾黨誰選新竹市長？　高虹安：不是派系大老說誰就是誰

▲立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

繼民進黨提名新竹市副市長沈慧虹為新竹市長候選人後，國民黨也徵召新竹市議員林耕仁投入新竹市長選舉，民眾黨至今未推派人應戰，被視為熱門潛在人選的民眾黨立委高虹安28日於記者會回應，民眾黨提名有一定流程，不是派系大老說提名誰就提名誰。

高虹安表示，新竹市民今年2月都在關心林智堅是否參選，林智堅則透過媒體說會做好做滿，但「責任政治不也是政治人物對自己說過的話負責嗎？」左思右想都不知道林智堅有哪一點是責任政治的表現。她直言，只能說是林智堅對桃園市選戰負責，硬要悲壯地說辭市長是責任政治。

至於是否參選新竹市長？高虹安說，民眾黨有選舉決策委員會、中央委員會，有一關一關的流程。舉例來說，黨內提名宜蘭縣長、竹北市長都會徵詢黨內外有意願的人選，甚至桃園市長提名是採用海選方式。而民進黨徵召方式讓人跌破眼鏡，國民黨則有點因為民進黨提名就急著提名。

高虹安強調，民眾黨選決會盡快安排未提名縣市的人選。黨內將先針對當地選情及政見進行報告，最後才由選決會通過、中央委員討論，「不是派系大老說要提名誰就是誰，我們的程序不是這樣。」

民進黨中執會22日通過徵召提名沈慧虹參選新竹市長、新竹市長林智堅投入桃園市長選舉。林智堅日前表示，希望能藉「智慧連線」讓桃竹生活、台灣更好。國民黨則提名林耕仁參選新竹市長，林耕仁說，國民黨在新竹市基本盤強壯，只要團結一定能贏回新新竹市。