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轟隆一聲！土石流沖竹東民宅　男秒拉妻兒往外逃...4戶緊急撤離

▲網課中「轟」一聲　爸見土石沖進門…秒拉妻兒拔腿快逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹東4戶民宅受到大雨沖刷邊坡，造成土石滑落。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東鎮康莊街一處社區住宅透天厝，昨(8日)傍晚突發生住家後方擋土牆崩塌，消防局獲報前往勘災，發現擋土牆因邊坡土石滑落導致崩塌，造成4戶民宅受土石影響，其中2戶因遭土石沖入室內，受損嚴重，昨晚社區緊急撤離4戶12人，還好意外未造成人員傷亡。

今(9日)一早9時新竹縣副縣長陳見賢，偕縣府農業處、社會處、產發處等局處，與竹東鎮長張順朋、民代前往現場視察災害情形，裁示後續處理情形，並發給4名受災戶每戶5千元急難救助慰問金，安撫受災戶心情。

陳見賢說，由於近日受到梅雨鋒面影響，連日的大雨，造成昨日竹東居民民宅邊坡土石滑落，經消防局昨晚間通報，縣府立即會同相關局處及公所前來勘災，對於發生天災，縣府會全力盡速讓居民居住環境復原，其他後續問題，縣府與公所會攜手努力解決，盡速還給居民安全無虞的居住環境。另外，考慮這波梅雨鋒面影響到下周三，提醒住戶這段時間切勿返家居住，以維護自身及家人安全。

▲網課中「轟」一聲　爸見土石沖進門…秒拉妻兒拔腿快逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼屋後的土地因大雨連日沖刷，造成土石流。

▲網課中「轟」一聲　爸見土石沖進門…秒拉妻兒拔腿快逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

本次災情最為嚴重的52號住戶，在2樓的廚房遭土石流入侵，一旁的和式房間滿目瘡痍。屋主先生表示，昨天下午4時在2樓的2個小孩居家學習，突然聽到如雷般的轟隆聲及震動感，便從3樓主臥室往下一看，驚見土石崩落情形，便拉著妻小盡速逃離家中。

農業處長范萬釗初步現勘指出，民宅後方坍方處土地屬丙種建築用地，也就是私人土地，為提防豪雨持續繼續影響居民安全，先進行緊急處理，以帆布覆蓋緊急處理土石崩落部分，防止鬆軟土石繼續滑落，同時農業處將會與公所一同與水土保持義務人，也就是社區開發商共同協商討論後續復建問題。

▲網課中「轟」一聲　爸見土石沖進門…秒拉妻兒拔腿快逃。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲這次意外雖造成4戶民宅損，但所幸未有人員傷亡。

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