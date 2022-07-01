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恩恩爸提國賠求償1元！　侯友宜：每個生命的離去我都要反省

記者崔至雲／新北報導

新北市中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩爸決定向新北市政府提出國賠請求，訴求金額「新台幣1元整」，希望透過司法手段尋求真相。對此，新北市長侯友宜指出，家屬的心情可以理解，每一個生命的離去我都要反省，這是我的責任，更要不斷的檢討，來保護更多的人。

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

恩恩爸1日透過視訊向媒體表示，在奔波近1個月後，可以看到新北市府明明有答案，卻一直不願將真相提供給他，他透過正當管道申請卻被拒絕，因此在和律師的討論下，決定採取法律手段，以國賠1元的方式，來得到他要的資料真相。

他也強調，提出國賠並不是為了錢，國賠的方式是目前和律師討論出來最積極、有效的手段，「錢換不回恩恩的生命，我只想要真相，用象徵性的1元表達我的決心」。

侯友宜今日接受媒體提問時指出，家屬的心情可以理解，也希望更多的人來給家屬，給予更大的關心，身為市長，保護市民是他的職責，每一個生命的離去都要反省，「這是我的責任」，更要不斷的檢討，來保護更多的人。

對於恩恩爸爸表示，希望市府不要再講空話，應要提出具體的內容。侯友宜也回應，這段期間謝謝很多人給新北市政府很多的寶貴的意見，都虛心接受，自己也不斷的自我反省及檢討，未來在很多的所有的案件裡面，期待因為反省跟檢討能夠保護更多的市民朋友。
 

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關鍵字：

恩恩案國賠侯友宜

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