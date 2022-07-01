　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：侯友宜繼續掩蓋事實真相　拖全國醫護警消下水

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對新北市男童恩恩案，家屬批新北市政府一直不願意拿出關鍵證據，擬提國賠一事，民進黨發言人李坤城今（1日）表示，恩恩爸要求真相至今已超過1個月，侯市府依然不願交出還原事實的關鍵證據，國民黨更是毫不遮掩地護航新北市長侯友宜，威脅若外界要持續追查侯友宜，就要全面清查染疫死亡案件作為報復。

民進黨呼籲，侯友宜及侯市府誠實為上，公布恩恩爸爸訴求的資料並道歉，也呼籲國民黨不要再為了掩護侯友宜，企圖拖全國醫護警消下水，來轉移因侯友宜及侯市府錯誤政策導致恩恩延誤送醫的責任。

李坤城指出，侯市府為了圓一個謊，逼基層消防演戲假象，並以基層當作擋箭牌，像是前消防員具名所踢爆，侯市府為了掩蓋恩恩案真相，要求消防基層演戲，營造多人報案的假象，後又以捍衛基層清白為由，想把關鍵資料鎖在「偵查不公開」的背後，當成推託恩恩家屬訴求的藉口。如今，國民黨更以全面清查染疫死亡案件，作爲外界要持續追查侯友宜的報復，拉全國醫護警消墊背，來阻礙真相被揭露，護航侯友宜一人。請問國民黨，是在幫侯友宜「強逼公務員造假」、「拉基層作為遮羞布」的行為護航、圍事嗎？

李坤城表示，若有其他個案家屬想追查真相，民進黨都支持，指揮中心也早就強調，若有家屬想調閱1922錄音檔，只要申請都會提供，反觀國民黨卻是以全面清查染疫死亡案件作為外界追求真相的報復，用打混仗的方式，沖淡侯友宜及侯市府該負的責任。

李坤城重申，國民黨根本是來亂的，奉勸國民黨與其把全國警消醫護拖下水，不如請侯友宜只要先拿出恩恩案的真相和所有事證就可以解決問題，請侯友宜不要再把「負起全責」當成空口白話的口號。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
重機死亡車禍！摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士身亡
真的買了！　郭哲榮「砸3千萬買0050」：晚點秀對帳單
快訊／雨彈襲擊區擴大！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風
快訊／保安大隊痛毆屁孩　4人被捕下場卻讓人超傻眼！
快訊／葉克膜救不回！花蓮新城警副所長重度昏迷　家屬同意拔管
北部最大詐團遭逮！　辣妹們落網整排長腿超吸睛
「優客李林」李驥血管阻塞99%！　半夜心肌梗塞交代遺言
他刷存摺「驚見多出一大筆錢」　捐款者竟是羅志祥
重複感染定義出爐！確診後1~3個月內「符合2條件」可通報
快訊／18歲少女染疫　肺炎併發呼吸衰竭死亡
快訊／今本土+35699！各縣市確診分佈曝　台中、新北破5千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌300億租屋補貼遭酸大撒幣　國民黨：年輕人繳稅看民進黨亂花很不滿

被陳時中已讀不回？　林佳龍：當指揮官責任重大

LIVE／本土+35699「下降8.1％」　侯友宜說明新北最新疫情

選新竹市長？　高虹安：7月11日開選決會「再跟郭董討論一下」

林智堅將去職！秘書長陳章賢代理　贈鞋沈慧虹：穿它走出去再回來

陳柏惟退黨下一步有著落　蔡其昌曝「已邀加入競選團隊」

管碧玲聲援徐國勇　搬法條重轟陳家欽：警政署長沒人事主導權

作風老派沒魅力？　張善政自稱「靈魂鼓手」：邀請桃園市民組Band

郝龍斌嗆「把大巨蛋變弊案」　柯文哲：哪有弊案啦

民進黨：侯友宜繼續掩蓋事實真相　拖全國醫護警消下水

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

蘇貞昌300億租屋補貼遭酸大撒幣　國民黨：年輕人繳稅看民進黨亂花很不滿

被陳時中已讀不回？　林佳龍：當指揮官責任重大

LIVE／本土+35699「下降8.1％」　侯友宜說明新北最新疫情

選新竹市長？　高虹安：7月11日開選決會「再跟郭董討論一下」

林智堅將去職！秘書長陳章賢代理　贈鞋沈慧虹：穿它走出去再回來

陳柏惟退黨下一步有著落　蔡其昌曝「已邀加入競選團隊」

管碧玲聲援徐國勇　搬法條重轟陳家欽：警政署長沒人事主導權

作風老派沒魅力？　張善政自稱「靈魂鼓手」：邀請桃園市民組Band

郝龍斌嗆「把大巨蛋變弊案」　柯文哲：哪有弊案啦

民進黨：侯友宜繼續掩蓋事實真相　拖全國醫護警消下水

預售225萬起！奧迪「Q5／Q5 Sportback」導入新動力　另推2限量版

母女陳屍地下室！「玩PS5大吵」嫩媽遭男友槍殺　6歲女兒也慘死

恐怖大山崩！土石流瞬間吞噬150棟民宅　村民尖叫逃亡畫面曝光

取代杜特蒂！小馬可仕就任總統　狂讚獨裁父「使菲律賓走向繁榮」

房客斧頭襲77歲房東　對臉開槍後逃逸！警：2人之前關係很好

穿搭小白必看「圓扁身」自測法！一分鐘判斷身形　加碼附上修身單品

【廣編】中壢站前核心！建商＋黃金地段加持　擎天大樓「麗昇陽」熱銷

主人掰咖拄杖走　他見白色棉花糖笑噴：真是情義相挺！

彰化139縣道死亡車禍！重機摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士自撞身亡

朝聖台灣版《你的名字》IG打卡場景！順遊苗栗神隱少女隧道看海

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

介入警政人事？　徐國勇：笑死人了

考試院會拍板：高普考增列需用名額1004名

300億租金補貼上路　6張圖一次看懂怎申請

王淺秋曝國民黨內部高雄市長民調　「他」與陳其邁差距非常小

揭陳時中弱點　郭正亮：她一出手「哩就知死！」

地方里長談北市三腳督

恩恩爸提國賠求償1元！侯友宜：我要反省

陳柏惟退黨　他曝內幕：在政壇很搶手

分析／柯志恩高雄打空戰　靠攏、切割韓流都是把雙面刃

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

「政壇小看蔡總統布局」　黃暐瀚估綠營年底搶十縣市：蔡英文是張無忌

快訊／300億租屋補貼「申請5步驟曝光」

國軍吃爆石斑魚　國防部：已採購1548公斤

林佳龍控蔣萬安抄襲　羅智強拿盧秀燕4年前競選LOGO反酸：記得說謝謝

更多熱門

相關新聞

恩恩爸提國賠求償1元！侯友宜：我要反省

恩恩爸提國賠求償1元！侯友宜：我要反省

新北市中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩爸決定向新北市政府提出國賠請求，訴求金額「新台幣1元整」，希望透過司法手段尋求真相。對此，新北市長侯友宜指出，家屬的心情可以理解，每一個生命的離去我都要反省，這是我的責任，更要不斷的檢討，來保護更多的人。

侯友宜反擊中央未給核二廠安全標準　經長：核廢須地方共同處理

侯友宜反擊中央未給核二廠安全標準　經長：核廢須地方共同處理

侯友宜：5至12歲兒童疫苗可「隨到隨打」！　14處接種站一次看

侯友宜：5至12歲兒童疫苗可「隨到隨打」！　14處接種站一次看

恩恩爸控衛生局「掩蓋疏失」擬提告　新北市：於予尊重

恩恩爸控衛生局「掩蓋疏失」擬提告　新北市：於予尊重

LIVE／恩恩爸再提8疑點「質疑新北不會提完整報告」　侯友宜最新說明

LIVE／恩恩爸再提8疑點「質疑新北不會提完整報告」　侯友宜最新說明

關鍵字：

李坤城侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面