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郝龍斌嗆「把大巨蛋變弊案」　柯文哲：哪有弊案啦

▲▼柯文哲1日出席台北市立成功高中創校100週年校慶慶祝大會。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲1日出席台北市立成功高中創校100週年校慶慶祝大會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

遠雄大巨蛋確定無法在台北市長柯文哲任內完工，前市長郝龍斌痛批，柯市府非法停工，還縱容遠雄，拿人民納稅錢賠償遠雄，直言柯文哲執政8年，把大巨蛋變成弊案。對此，柯文哲則反駁，「哪有弊案啦！」

「柯文哲當初把大巨蛋打成弊案，但執政8年，大巨蛋快要變成他的弊案。」郝龍斌表示，當初巨蛋非法停工，後來又開工，而且通膨的情況，原本只要260億，現在變360億，照理說這錢要在議約過程中，台北市政府要堅持，可是遠雄準備要申請國賠，「換句話說柯文哲縱容遠雄，拿人民的納稅錢賠償遠雄是不對的」。

另外郝龍斌也提到，柯市府說分潤是千分之0.6，我想大家都知道當初建大巨蛋最主要是要給職棒作為比賽場地，大家可能不知道現在和遠雄議約的內容中，大巨蛋沒有要打職棒，這不是圖利廠商、縱容廠商，那什麼才叫圖利廠商、縱容廠商？

郝龍斌接著說，2020年議約書北市府在報告的過程中，居然談到通貨膨脹還有貨物戰爭所以要給遠雄額外的好處，「2020年哪來的通貨膨脹跟貨物戰爭？」，所以從這些事情來看，大巨蛋應該是2016年完工、2017世大運的比賽表演場地，當初為何延誤？就是柯文哲的非法停工。

「柯文哲今天在質疑別人最好先反省自己。」郝龍斌表示，不只大巨蛋是這樣，當初柯文哲說的那5個案子，大家都可以好好檢視一下，5個案子恐怕都是黃珊珊的選舉包袱，而且有些案子本來不是弊案，經過柯文哲8年執政，很可能變弊案。

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