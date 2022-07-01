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遠雄總部購地案爆醜聞　賣家聯手假檢座誆「黑道覬覦」私吞3.1億

▲▼ 遠雄人壽百億總部購地回扣案，昌軒建設總經理向可立。（圖／記者劉昌松攝）

▲昌軒建設總經理向可立代表公司賣房給遠雄人壽時，假借黑道覬覦利益，中飽私囊。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遠雄人壽2008年間斥資133.4億元購買台北市信義區房地當總部，遭匿名檢舉創辦人趙藤雄、趙信青父子疑收不法回扣，檢調深入追查發現，原來是地主之一的昌軒建設總經理向可立、副理羅文德聯手中間人李克毅，誆稱有黑道覬覦，中飽私囊3.1億元，台北地檢署1日依背信等罪起訴向、羅、李3人，趙氏父子則獲不起訴。

北檢早在2019年間就曾針對趙藤雄、趙信清父子涉案部分，展開搜索約談，當時是因有人匿名告發，趙藤雄父子在總部房地購買過程中，疑遭造假灌水4億元佣金，其中有600萬元疑似流向趙家人頭帳戶，涉嫌不法回扣、洗錢。

▲▼ 遠雄人壽百億總部購地回扣案，「WIN FAIR公司」負責人李克毅。（圖／記者劉昌松攝）

▲中間人李克毅曾因假扮檢察官遭法辦。（資料照／記者劉昌松攝）

不過檢調追查發現，全案起因是曾假冒檢察官遭法辦的「WIN FAIR公司」負責人李克毅，主動向賣家之一的昌軒建設公司總經理向可立、開發部副理羅文德表示可代找買家，並且透過人脈找到遠雄人壽，遠雄表明要買房地作為企業總部，預算上限135億元，也就是扣掉仲介費成本，房價最高可達132億元。

但向等人為了中飽私囊，由李克毅向遠雄佯稱，這筆房地整合困難，需要3億多元「顧問費」，私下處理黑道和債權人的問題，遠雄評估買房價金129億元、顧問費3.1億元、仲介費1.3億元，總計沒有超出預算上限而答應。

之後向可立除了和李克毅以7:3的比例，分配仲介費之外，另外用共犯鄧盛宇提供的不實發票核銷顧問費、逃避稅捐機關查稅，3人加上羅文德一起，朋分3.1億元的顧問費，使賣家獲利嚴重壓縮，檢察官調查後起訴向、羅、李3人，鄧因死亡獲不起訴。

至於趙藤雄、趙信清父子被指收回扣部分，因不能排除是親友間借貸還款，因此以事證不足等理由，處分不起訴。

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