將年增3億元電費！優惠卻只補助300萬　北捷再喊話中央「擴大優惠」

▲台北捷運。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運日前呼籲中央通盤考量電價定價策略，否則將難以負荷，並提及票價26年未變一事，使民眾擔憂恐調整票價；但經濟部27日晚間仍宣布，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價15％，使北捷每年將增加3億元電費。面對7月1日電價將調漲，北捷強調，經濟部優惠電價收費辦法除了電聯車用電優惠5％外，應納入56％車站空調等用電。

台北捷運30日表示，縱使面對電費高漲的龐大壓力，北捷仍秉持「以客為尊」的精神，服務品質不打折，自7月2日起增加恢復週六板南線、淡水信義線的夜間區間車，並視人潮增減滾動調整各路線平日離峰及假日班距；平日尖峰時段則因應旅客通勤需求，仍維持原服務班距。

北捷強調，根據經濟部優惠電價收費辦法，目前優惠僅針對「軌道動力用電」電聯車用電優惠5%，然而捷運系統運輸、旅客服務的「軌道運輸用電」中，除了電聯車用電外，尚有56%用電包含車站空調、電梯、電扶梯及照明等車站用電，並未納入優惠範圍。

北捷呼籲，今年北捷軌道動力用電5％優惠，預估每個月平均僅減少不到300萬元，且軌道動力用電僅占約4成，優惠比例約占全公司電費僅1.5％，再次建議經濟部比照軌道動力用電，提供車站用電一體適用的折扣優惠，以減輕電費調漲後公共運輸業者成本負擔，維持企業永續經營及優質運輸服務。

針對7月1日電價調漲後，北捷會不會公布票價調整方案？北捷仍未正面回覆，僅說「票價部份還要整體評估」。