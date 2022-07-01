與朱立倫和解？　羅智強：願努力當快樂的配角

▲台北市前議員羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨主席朱立倫決議徵召前行政院長張善政參選桃園市長，讓為爭取提名不惜辭掉台北市議員羅智強無法接受，與黨中央關係降到冰點。不過，中廣董事長趙少康日前說，羅智強與朱立倫在他的邀請下共進晚餐，當時氣氛相當好。羅智強1日在臉書發文表示，退出桃園市長選戰後，他會努力擔任「快樂的配角」，想幫助年輕人成為未來政壇主角。

羅智強表示，在趙少康的邀請下，朱立倫和他3個人一起吃晚餐，很感謝2位前輩關心他下一步計畫，也對自己有很多鼓勵期許。與其說2022年「自己」有什麼計畫，不如說「想當一個幫助別人實踐理想的配角，當一個在野制衡的螺絲釘」，這世界沒有非誰當主角不可的舞台。

「2022，我不會是主角。」羅智強說，當行政院前院長張善政、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、國民黨立委蔣萬安、台南市議員謝龍介、智庫執行長柯志恩等人站上2022舞台當主角的時候，「我願意當一個幫助主角們發光發熱的配角」，當然，前提是他們不嫌棄自己。

羅智強表示，他希望能把自己力量用來幫助20年後的主角們，也就是正派、優秀的從政青年，尤其是像自己一樣沒有家世背景，只有滿腔熱血，只能赤手空拳為夢想打拚得頭破血流的年輕人，希望他的幫助能讓這些朋友在從政的道路上少一點磨難。也許20年後他們會成為未來的盧秀燕、侯友宜、張善政、蔣萬安、柯志恩、謝龍介，甚至前總統馬英九，不也是一件很有意義的事？

羅智強再次強調，2022年他不會是主角，但希望20年後的台灣政治舞台上，會出現許多讓選民不用含淚投票的新生代主角，套用一句老話「助人為快樂之本」，退出桃園市長選戰後，「我可以努力的當一個快樂的配角」。