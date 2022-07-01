▲百歲生日的成功高中，首創台灣以中學命名小行星。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市成功高中今年適逢百年校慶，而由中央大學鹿林天文台所發現的第175452號小行星，經國際天文學聯合會（IAU/WGSBN）審查通過，正式命名為「成功高中（Chenggong）」，成為首顆以台灣中學命名的小行星，今（1日）天舉行小行星頒贈儀式，讓「成功」躍上宇宙。

成功高中今天舉行百週年校慶慶祝大會，現場嘉賓雲集，在成功高中全校師生見證下，舉行小行星頒贈儀式，由中央大學校長周景揚將證書頒贈給成功高中校長孫明峯，也是首顆以台灣中學命名的小行星。

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中大表示，「成功高中」小行星在2006年8月27日由鹿林天文台長林宏欽及美國馬里蘭大學的葉泉志博士發現，大小約在1到3公里之間。成功高中小行星繞行太陽一圈3.4年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為2.78億公里，最遠時（遠日點）為3.98億公里。

▲成功高中百歲生日躍上宇宙，首創台灣以中學命名小行星。（圖／中央大學提供）

中大校長周景揚表示，中大擁有全國海拔最高的鹿林天文台，以及全國最大的天文望遠鏡，在台灣天文學發展史上締造許多紀錄，尤其是在小行星的觀測成果豐碩，從2002年發現第一顆小行星以來，迄今已發現超過800顆，是亞洲發現小行星最活躍地方。

中大指出，成功高中在1922年設立，走過百年風華，現為台北市明星高中之一，擁有高升學率外，在特色課程中讓學生自由發揮更多潛能，百年來培育出6萬優秀校友，為台灣社會發展貢獻心力，橫跨四個世代，透過頒贈肯定成功高中在台灣中等教育長期的耕耘及付出