　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成功高中百歲生日躍上宇宙　首創台灣以中學命名小行星

▲▼成功高中百歲生日躍上宇宙，首創台灣以中學命名小行星。（圖／中央大學提供）

▲百歲生日的成功高中，首創台灣以中學命名小行星。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市成功高中今年適逢百年校慶，而由中央大學鹿林天文台所發現的第175452號小行星，經國際天文學聯合會（IAU/WGSBN）審查通過，正式命名為「成功高中（Chenggong）」，成為首顆以台灣中學命名的小行星，今（1日）天舉行小行星頒贈儀式，讓「成功」躍上宇宙。

成功高中今天舉行百週年校慶慶祝大會，現場嘉賓雲集，在成功高中全校師生見證下，舉行小行星頒贈儀式，由中央大學校長周景揚將證書頒贈給成功高中校長孫明峯，也是首顆以台灣中學命名的小行星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中大表示，「成功高中」小行星在2006年8月27日由鹿林天文台長林宏欽及美國馬里蘭大學的葉泉志博士發現，大小約在1到3公里之間。成功高中小行星繞行太陽一圈3.4年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為2.78億公里，最遠時（遠日點）為3.98億公里。

▲▼成功高中百歲生日躍上宇宙，首創台灣以中學命名小行星。（圖／中央大學提供）

▲成功高中百歲生日躍上宇宙，首創台灣以中學命名小行星。（圖／中央大學提供）

中大校長周景揚表示，中大擁有全國海拔最高的鹿林天文台，以及全國最大的天文望遠鏡，在台灣天文學發展史上締造許多紀錄，尤其是在小行星的觀測成果豐碩，從2002年發現第一顆小行星以來，迄今已發現超過800顆，是亞洲發現小行星最活躍地方。

中大指出，成功高中在1922年設立，走過百年風華，現為台北市明星高中之一，擁有高升學率外，在特色課程中讓學生自由發揮更多潛能，百年來培育出6萬優秀校友，為台灣社會發展貢獻心力，橫跨四個世代，透過頒贈肯定成功高中在台灣中等教育長期的耕耘及付出

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
重機死亡車禍！摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士身亡
真的買了！　郭哲榮「砸3千萬買0050」：晚點秀對帳單
快訊／雨彈襲擊區擴大！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風
快訊／保安大隊痛毆屁孩　4人被捕下場卻讓人超傻眼！
快訊／葉克膜救不回！花蓮新城警副所長重度昏迷　家屬同意拔管
北部最大詐團遭逮！　辣妹們落網整排長腿超吸睛
「優客李林」李驥血管阻塞99%！　半夜心肌梗塞交代遺言
他刷存摺「驚見多出一大筆錢」　捐款者竟是羅志祥
重複感染定義出爐！確診後1~3個月內「符合2條件」可通報
快訊／18歲少女染疫　肺炎併發呼吸衰竭死亡
快訊／今本土+35699！各縣市確診分佈曝　台中、新北破5千

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸：還任選3樣

恩恩爸謝指揮中心向新北要報告　莊人祥：能否解答問題等收到才知

醫估7／11本土跌破萬例　莊人祥：有可能但目前看來相當緩慢

快訊／雨彈襲擊區擴大！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

壽山動物園成立44周年　全新LOGO亮相！台灣黑熊萌爆成主角

快訊／雷雨彈升級！劇烈降雨夾帶冰雹連轟7縣市　警戒區出爐

疫情期間超額死亡「世界第二低」　指揮中心：防疫成果僅次紐西蘭

8歲女童打第二劑BNT猝逝　莊人祥：下週一解剖釐清死因

重出江湖！大仁哥抱病「開爐補烤」　搶救血荒...捐血就送桶仔雞

0~9歲累計40萬人確診　羅一鈞：已17死「死亡率十萬分之4」

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸：還任選3樣

恩恩爸謝指揮中心向新北要報告　莊人祥：能否解答問題等收到才知

醫估7／11本土跌破萬例　莊人祥：有可能但目前看來相當緩慢

快訊／雨彈襲擊區擴大！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

壽山動物園成立44周年　全新LOGO亮相！台灣黑熊萌爆成主角

快訊／雷雨彈升級！劇烈降雨夾帶冰雹連轟7縣市　警戒區出爐

疫情期間超額死亡「世界第二低」　指揮中心：防疫成果僅次紐西蘭

8歲女童打第二劑BNT猝逝　莊人祥：下週一解剖釐清死因

重出江湖！大仁哥抱病「開爐補烤」　搶救血荒...捐血就送桶仔雞

0~9歲累計40萬人確診　羅一鈞：已17死「死亡率十萬分之4」

房客斧頭襲77歲房東　對臉開槍後逃逸！警：2人之前關係很好

穿搭小白必看「圓扁身」自測法！一分鐘判斷身形　加碼附上修身單品

【廣編】中壢站前核心！建商＋黃金地段加持　擎天大樓「麗昇陽」熱銷

主人掰咖拄杖走　他見白色棉花糖笑噴：真是情義相挺！

彰化139縣道死亡車禍！重機摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士自撞身亡

朝聖台灣版《你的名字》IG打卡場景！順遊苗栗神隱少女隧道看海

蘇貞昌300億租屋補貼遭酸大撒幣　國民黨：年輕人繳稅看民進黨亂花很不滿

被陳時中已讀不回？　林佳龍：當指揮官責任重大

北約峰會提「中國威脅台灣」　國台辦：必須糾正錯誤

朴修弘曾遭哥「持刀威脅自殺」　見劉在錫現身力挺哭了

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

麥當勞買啥最虧？網點名它：有錢人在吃的

午後雨彈來襲！8縣市大雨特報

BMW選美小姐產後胖到變成嬤　發憤瘦到鄰居認不出

恩恩爸深夜宣布將提國賠！嘆錢不是重點

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

更多熱門

相關新聞

台灣首座長期極地研究站今掛牌啟用

台灣首座長期極地研究站今掛牌啟用

台灣科研人員在北極有自己家了！中央大學、國家海洋研究院與波蘭哥白尼大學共同合作的第一座「台灣極地研究站（Tai Arctic）」，台灣時間今（25日）天下午在北極的冷岸群島揭牌成立，未來研究站門口將掛上青天白日滿地紅的國旗，而極地研究站的設立，不僅台灣擁有自己的家，也象徵我國以環境監測與科學研究作為出發點，積極參與北極事務的宣示。

台師大師生百人鐵騎環島慶祝百年校慶

台師大師生百人鐵騎環島慶祝百年校慶

臺師大鐵騎環島 空拍百人排字

臺師大鐵騎環島 空拍百人排字

中央大學畢典　校長籲掌握黃金歲月

中央大學畢典　校長籲掌握黃金歲月

師大百年校慶校友美術創作展今登場

師大百年校慶校友美術創作展今登場

關鍵字：

成功高中中央大學百年校慶小行星

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面