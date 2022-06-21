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台師大百年校慶！校長帶隊挑戰9天鐵騎環島910公里極限

▲▼台師大百位師生展開鐵騎環島慶祝百年校慶。（圖／台師大）

▲台師大百位師生從上週六出發，展開9天910公里的鐵騎環島，慶祝百年校慶。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學今年適逢百年校慶，上週六（18日）起在校長吳正己帶領下，百位師生挑戰為期9天的「鐵騎環島」，平常就有打網球、游泳的吳正己，為這次環島特別練騎車，而車隊沿途南下過程，也受到校友熱烈歡迎，包括嘉義市長黃敏惠也陪騎，吳正己說，此次單車環島不僅是挑戰極限，也是實踐節能減碳永續概念，對台灣各地有更深認識，發揮「師大人」關懷社會精神。

為了慶祝台師大百年校慶，在吳正己率領下，台師大百位師大和平校區出發，並高喊「師大鐵騎，Never畏懼；百人環島 永不放棄！」口號，隨後展開為期九天的「鐵騎環島」挑戰，預計由西部至東部行經17個縣市，總里程910公里，同時提倡環保及永續發展概念，也串聯各縣市校友會駐點快閃活動，「師大人」互相打氣，車隊今（21日）晚上預計抵達高雄。

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▲▼台師大百位師生展開鐵騎環島慶祝百年校慶。（圖／台師大）

▲台師大百位師生從上週六出發，展開9天910公里的鐵騎環島，慶祝百年校慶。（圖／台師大提供）

平常就有有打網球、游泳等運動的吳正己，為了這次環島，還特別練騎單車，她說，這次單車環島不僅是挑戰極限，也期許參與師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，也對台灣各地有更深的認識，發揮「師大人」關懷社會精神，並沿途喚起各地「師大人」的向心力，一同祝福台師大邁向百年里程碑，更要為下一個百年扎根，打下永續發展的基礎。

台師大表示，環島車隊在南下過程中，最大挑戰就是酷熱的烈陽，還有三天跨越十個縣市、騎了近300公里的疲勞酸痛，但各地的校友會及體育系校友分會，也在各縣市休息站為騎士加油打氣，提供物資及補給飲料，展現校友對母校的支持，校長也藉此機會，邀請各地校友在9月28日回母校，參與百年校慶大典。

▲▼台師大百位師生展開鐵騎環島慶祝百年校慶。（圖／台師大）

▲台師大鐵騎環島車隊，來到雲林西螺大橋前受到校友會熱烈歡迎並合影。（圖／台師大提供）

其中嘉義區校友會理事長、嘉義市長黃敏惠，昨（20日）傍晚在嘉義市文化中心前廣場與環島車隊會合，並大聲呼喊「我愛師大，我師大，我驕傲！」，還陪騎一段路程，也感謝母校的栽培。

▲▼台師大百位師生展開鐵騎環島慶祝百年校慶。（圖／台師大）

▲台師大鐵騎環島車隊，在嘉義市文化中心前方廣場排出「NTNU 100」字樣。（圖／台師大提供）

台師大秘書室永續發展中心主任張子超表示，這次環島不僅鍛鍊身心健康，也凸顯台師大在百年校慶嶄新一頁，響應綠色交通永續概念，估計這次單車環島，以自行車取代汽車，以及減少瓶裝水，換算後每人每日減少24.76 公斤的二氧化碳排放，以1棵樹每日可吸收約0.03公斤計算，相當於825棵樹吸收的總量。

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