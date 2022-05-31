台師大百年校慶！校友美術創作邀請展今登場「民眾免費參觀」

▲《師大百年校慶校友美術創作邀請展》今起登場，7月16日前免費開放民眾參觀。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學今年適逢百年校慶，校方特別邀請百位校友共襄盛舉，以一人提供一件作品的盛大規模，參與《百年傳承．世紀典範—師大百年校慶校友美術創作邀請展》，從今（31日）天起在師大美術館展出，透過藝術創作同賀母校百歲華誕，展覽期間到7月16日止，每週二至週六免費開放民眾參觀。

台師大表示，參家這次展出的校友，除專職創作的藝術家，也有許多啟迪後進的美術教師、任教於國內外大專院校的教授學者，或指擔任相關機構之公私部門主管，與肩負藝術行政與管理者，校友們莫不在各領域貢獻一己所長，同時不忘對創作的初心與熱情，而每一步的藝術實踐，都加深台師大的文化影響力。

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▲《師大百年校慶校友美術創作邀請展》今起登場，7月16日前免費開放民眾參觀。（圖／台師大提供）

台師大指出，從「台灣總督府台北高等學校」（1922－1946，簡稱台北高校）時代，就有現代美術教育的啟蒙；1946年成立勞作圖畫專修科，為台師大美術系前身，1949年改制為藝術系，1967年始升格為台師大美術系。回顧歷史進程，台師大可謂為台灣高等美術教育的濫觴。

台師大對美術教育的投入，百年來影響無數莘莘學子，在台灣藝術史上具有承先啟後的重要地位。《百年傳承．世紀典範—師大百年校慶校友美術創作邀請展》以參展校友畢業級別分為五個展區，除了以時間軸呈現台師大美術系的進程，與台灣美術環境的發展，展出作品也是藝術家揮灑個人風格的精采之作。

