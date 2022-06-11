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中央大學畢典　校長周景陽：台灣人才荒籲同學掌握黃金歲月

▲中央大學畢典

▲中央大學畢聯會會長、客家系四年級廖宇萱(左)獻花給周景揚校長(右)。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學11日舉行畢業典禮，校方首次在新落成的大禮堂舉行。校長周景揚表示，今年共有3363位學生畢業，其中博士班有81位、碩士班1357位、碩士在職專班有471位、大學部有1454位。這兩年台灣迎來史上最大人才荒，對同學而言，無疑是黃金歲月，但這世界變化快速，能夠掌握自己的優勢，進而找到人生的目標與意義，才是最重要的事。

周校長說，今年2月《Cheers》雜誌針對全國前2000大企業所進行「畢業生表現最超乎預期」的調查中，全國160所大專院校，中大位居第二名，顯見中大畢業生在各行各業的表現，受到莫大的肯定。

▲中央大學畢典

▲畢業典禮壓軸，由二樓拋出紫色彩帶，帶給全場畢業生大驚喜。（圖／中大提供）

中央大學校友總會理事長張育美則歡迎畢業生加入校友總會大家庭，這個遍佈全球的校友會組織。她認為，疫情當前，許多活動都採「虛實整合」的方式辦理，其實帶來更多的創新機會。最壞的時代，也是最好的時代，機會永遠是留給準備好的人。

▲中央大學畢典

▲中央大學畢業典禮首次在教研大樓舉行。（圖／中大提供）

「此地一為別，孤蓬萬里征。」中央大學傑出校友，現任中油董事長李順欽以李白的詩句感性開場，強調畢業才是真正學習的開始。他也引用企業界「SMART」人才招募的概念勉勵畢業生，包括S理解力、M移動力、A企圖心、R抗壓力，及T團隊力。學習力決定未來，要學習凸顯自己的差異化價值。

中大畢聯會也在今年畢業典禮前首次主辦「卡卡音樂祭」，用搖滾音樂來吶喊青春。畢聯會會長、客家系四年級廖宇萱說，大學時光原本是最青春洋溢、最快樂的四年，但卻有一半以上的時間在疫情中度過。面對疫情，雖然被迫做出了許多改變，但雙連坡上四年來的大風大雨都撐過了，未來將無畏無懼勇於面對挑戰！

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