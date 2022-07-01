300億租屋補貼遭酸大撒幣　蘇貞昌：國民黨做不到不用酸葡萄

記者陳家祥／台北報導

行政院拍板「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，將在7月1日正式上路，符合資格的申請者，最快在10月3日就可以領到補貼。面對國民黨批評是在大撒幣，行政院長蘇貞昌1日回酸，「過去國民黨執政照顧不當，現在不用酸葡萄」。

▲行政院長蘇貞昌親自出席「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。（圖／記者陳家祥攝）



蘇貞昌表示，全國人民齊心合力，在疫情肆虐的全球不穩情形下，還能拚出最好的經濟成績，經濟的成果就應該讓全民共享，所以我們加薪、減稅、增福利。

對於租屋族，蘇貞昌指出，大家都可以看到，辛辛苦苦卻所得都要很大部分付租金，政府在財力所及，這一次用大魄力、大計畫，讓整個租屋族能夠從原來只有12萬戶能得到政府照顧，大舉擴張到50萬戶，像在台北市，月薪5.6萬以下的人都可以得到補助，而且我們也鼓勵育兒的家庭、很多過去照顧不齊的，這次都大大照顧，這是政府有效率同時很溫暖、有魄力，才能這樣做。

「不只是做租屋的補助，而且連房東都同樣受到減稅的照顧。」蘇貞昌也提到，更進一步我們還把財力引導在學校讀書的中小學以下，班班有冷氣，9月還會生生用電腦，進一步還有營養午餐。

蘇貞昌說，下個月開始，育兒津貼也每個孩子一個月都可以領到5000元，這都是政府從方方面面照顧全民、照顧弱勢，這必須有非常強的財政資源，也要有非常強的執行力，過去國民黨執政照顧不當，現在不用酸葡萄。