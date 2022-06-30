43駐台使節參觀反恐訓練中心　警政署特戰勁旅展現反恐量能

▲駐台使節30日齊聚桃園市新屋區警政署反恐訓練中心，參訪台灣警察維安特勤、霹靂小組等特警進行反恐演練。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署為了讓各國駐台使節了解台灣反恐戰術、以及重大治安案件應變處理能量，30日特別邀集駐台使節代表參訪警政署反恐訓練中心，藉以拓展警政外交、警政署所轄特警精銳盡出，贏得駐台31國43名駐台使節讚嘆。

內政部次長陳宗彥致詞時表示：反恐訓練中心位於桃園市新屋區，面積廣達29餘公頃，有人質營救及攻堅訓練場、反恐戰鬥訓練場、室內模擬訓練場、模擬城鎮訓練場、反劫機訓練場等專業設施。

陳宗彥指出：警政署反恐訓練中心不僅供警政署特勤隊使用，也會與國內包含三軍特戰、海巡特勤等多支特勤勁旅進行聯合訓練，訓練內容融合各種層級之戰術與戰技，並積極汲取國際反恐經驗藉以接軌。

本次演訓警政署規劃反恐戰樹包含「爆裂物地下工廠查緝」及「人質挾持營救」等相關模擬課題。現場由隊維安特勤隊、包含台北市、新北市、桃園市、台中市警局霹靂小組、刑事局除暴特勤隊、航空警局特勤隊等特警投入操演。

活動會場同時展出各式精良裝備，駐台使節代表亦踴躍體驗各類射擊及情境模擬項目，並齊聲讚嘆「Very Impressive! 」會中多國使節表示，期許未來能派遣國內特警來台、與台灣反恐訓練中心進行交流。

警政署表示，本次活動能夠充分展現我國警政單位反恐應處能量以及聯合執勤能力，同時感謝各國駐台使節代表踴躍參與，並對我國參與跨國執法及國際警察合作事務之支持與協助。

【相關新聞】

►快訊／汐止35噸聯結車輾過機車 一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史



►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了 傍晚自請處分

