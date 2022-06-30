李柏毅批陳時中「車票說」是垃圾話　媒體人更嗆：民進黨太沒良心了

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

媒體人周玉蔻爆料衛福部長陳時中確定代表民進黨參選台北市長，但陳則始終未鬆口，還說對於選舉列車，「車票都還沒買」。對此，國民黨北市議員李柏毅批陳時中講垃圾話、耍嘴皮子，傷到台北市民，也傷到極力爭取參選的前交通部長林佳龍。媒體人尹乃菁也說，我們每天都有人死亡，陳時中到底在等什麼？是等確診數再往下嗎？如果是這樣，民進黨政府太沒有良心了。

民進黨將派陳時中參選台北市長的傳言所在多有，直到周玉蔻爆料後，外界幾乎篤定由陳時中出戰，只不過陳時中遲未鬆口，還說對於選舉列車，「車票都還沒買」。國民黨質疑陳時中不務正業（防疫指揮官），用逐漸退出模式，轉身參選台北市長，而陳時中則回，「我還在這裡不是嗎」。

政論節目《少康戰情室》29日談論上述事情，李柏毅批評，陳時中在防疫紅利快花光後，準備拍拍屁股走人，根本不想管後面爛攤子。想選台北（市長）就大方承認，不要扭扭捏捏，「但他一下子就講一些，我真的覺得是，跟垃圾話差不多」，包括：如果來得及就搭這班火車、車票還沒有買，不要想這麼多等，這些耍嘴皮子的話，除傷到台北市民的心，也傷到林佳龍。

李柏毅說，宣布參選台北市長非可恥的事情，不如早點宣布來好好打一場選戰，東躲西躲只會讓民眾瞧不起。

尹乃菁也譴責，每天都有人死亡，但陳時中每天卻對選舉的東西嘻笑怒罵，對疫情相關東西完全撇在一邊，像話嗎？

李柏毅又說，昨天陳時中不去參加指揮中心記者會，跑去白帶魚的記者會，有點荒腔走板，陳時中差不多忘記自己本職是什麼，非常糟糕。

待李柏毅發言完，尹乃菁質疑，陳時中到底在等什麼？是等確診數再往下嗎？「是在等一個像是六合彩的吉祥數字嗎？」如果真的是這樣的話，民進黨政府太沒有良心了。