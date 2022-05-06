吳宇軒／未照和解條件賠償算背信嗎

▲車禍發生後透過調解委員會進行的和解，屬於民事上的約定。（圖／視覺中國）

阿明因駕車不慎與小花發生車禍事故，事後透過鄉鎮市調解委員會，雙方談妥和解的條件，圓滿解決此次車禍所帶來的民事賠償紛爭。但是，之後阿明因工作不順利，經濟狀況惡化而無法依照原先和解約定之方案，按期支付賠償款項，於是小花便對阿明提出背信之告訴。阿明沒有依照和解條件按時賠償，這樣算背信嗎？

和解是司法實務上常見的紛爭解決方式，透過這樣的機制取得雙方皆能接受的紛爭解決方案，可說是省時又省力。不過，和解是一種民事上的雙方約定關係，也就是俗稱的「契約」，阿明在和解條件的約定下，僅僅是和解書上之債務人而已，實際上並未接受小花委任，而為其處理任何事情。

然而《刑法》所稱的背信罪，必須是以為他人處理事務做為前提，所謂的為他人，就是說受對方之委任，而為對方處理受委託的事務而言。

本次車禍紛爭的解決，阿明固然與小花達成和解，但雙方之間顯然沒有任何委任關係存在，也就是說，阿明並未受小花的委任，為其處理任何事務，縱使阿明事後因經濟狀況惡化，不能夠依照原先約定的時程按時履行和解條件，也只是民事紛爭，並不會構成《刑法》所規定的背信罪。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。