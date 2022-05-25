查賄揭牌！士檢「3無」原則：嚴防賭盤、假訊息與境外資金

▲士林地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌成立，檢警首長共同主持左起襄閱主任檢察官張紜瑋、新北市政府警察局主任秘書劉鴻烈、台北市警察局局長楊源明、檢察長繆卓然、台北市調查處處長劉承一、新北市調查處機動工作站主任王重陽。（圖／士林地檢署提供）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署因應今年九合一選舉，25日上午舉行查察賄選及暴力執行小組揭牌。士檢強調嚴守不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」的原則與決心，且強化與轄區各警、調、廉機關橫向聯繫與資源整合，積極主動展開查察賄選。

士林地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，由檢察長繆卓然主持，並邀請台北市政府警察局局長楊源明、新北市政府警察局主任秘書劉鴻烈、台北市調查處處長劉承一、副處長袁正煒、新北市調查處機動工作站主任王重陽共同參與，宣示全署上下一心，嚴守不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持查賄「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心。

同時將強化與轄區各警、調、廉機關橫向聯繫與資源整合，積極主動展開查察賄選、防制暴力、賭盤、假訊息與境外資金等不法手段介入選舉之犯行，克盡全力達成法務部「111 年地方公職人員選舉查察工作綱領」所揭示「公平選舉、杜絕不法」之核心目標。

檢察長繆卓然也呼籲候選人絕不買票、絕不使用暴力或其他不正當手段競選，更請選民不要賣票，也希望民眾如有發現賄選情事，能勇於檢舉，地檢署對於檢舉人身分絕對保密，請檢舉人放心，希望全民共同打擊賄選，健全民主政治，達成選賢與能之目標。