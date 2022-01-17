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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳宇軒／養螞蟻犯法嗎？防疫檢疫要當心

▲螞蟻,紅火蟻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲螞蟻也成為飼養寵物之一，若境外有害螞蟻輸入國內，極可能造成境內生態浩劫，有心飼養者不得不慎。（圖／免費圖庫Pixabay）

現代人流行飼養寵物，寵物之種類除了大家熟知的犬隻、貓咪及鳥類之外，飼養寵物的種類有越來越五花八門，擴及於其他生物之趨勢。而動物保護意識抬頭，寵物之飼養除了動物保護、保育的概念之外，其實還有一些防疫檢疫的訊息，值得飼養寵物的飼主加以留心。

螞蟻，你我日常生活中常見的生物，近年來竟也成為流行飼養的寵物之一，飼主藉由觀察蟻穴的螞蟻群體行動、生活作息、飲食習慣等等，從中獲取飼養寵物螞蟻的樂趣。隨著飼養經驗的逐漸累積，飼主就會希望尋找不同蟻屬種類的螞蟻，透過不同蟻屬種類螞蟻的飼養，互相比較各別蟻屬種類螞蟻的彼此差異之處，於是來自於境外的有害生物（螞蟻），就會因此輸入至我國境內，極有可能造成我國境內的生態浩劫。

舉例來說，掠針蟻屬種類、彎顎針蟻屬種類、橫紋針蟻屬種類的螞蟻，其螫咬具毒性；巨山蟻屬為木材害蟲，且蚜蟲、介殼蟲共生；大頭家蟻屬種類、長腳家蟻屬種類取食作物種子，且蚜蟲、介殼蟲共生；家白蟻屬為木材害蟲……。這些蟻屬種類的螞蟻對於我國的動植物生態來說，都是屬於有害生物，未經主管機關的許可，是不可以擅自輸入到我國境內的。

依照我國《植物防疫檢疫法》第15條的規定，有害生物不得輸入；違反規定非法輸入有害生物的話，依照同法第22條第1項規定，會被處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 15 萬元以下罰金。對於有興趣飼養螞蟻當作寵物的飼主，不可不慎，以免因此輸入有害生物，既對於我國動植物檢疫防疫產生危害，又因此觸犯法律，必須接受刑罰的處罰。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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