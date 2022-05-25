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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

最高檢掛牌查賄選　蔡清祥：九合一選舉務必求公平杜絕不法

▲▼最高檢查察賄選暴力督導小組揭牌，2022年度。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高檢查察賄選暴力督導小組揭牌。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

年底九合一選舉開跑，為了因應可能發生的賄選、暴力等事件，最高檢察署25日揭牌成立「查察賄選及暴力督導小組」。法務部長蔡清祥致詞時表示，此次選舉重點工作在於嚴查賄選及暴力，嚴防假訊息，嚴辦境外資金。檢察總掌邢泰釗也強調，將優先妥適處理不實訊息，嚴辦境外勢力介入選舉。

最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」揭牌除蔡清祥、邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松以及警政署長陳家欽，均到場共同揭牌。

▲▼最高檢查察賄選暴力督導小組揭牌，2022年度。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高檢查察賄選暴力督導小組揭牌，法務部長蔡清祥致詞。（圖／記者吳銘峯攝）

而蔡清祥一開始致詞時就表示，本次查察賄選核心目標為「公平選舉、杜絕不法」，工作重點在於嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息，並嚴辦境外資金。最後他也舉出六大具體作為：一、掌握賄選熱區、提升佈雷成效；二、強化科技查賄，防範數位賄選，向上溯源；三、打擊暴力賭盤、防杜虛設戶籍；四、速查辦假訊息、降低負面效應；五、掃蕩地下通匯，阻絕境外資金；六、全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選。

邢泰釗致詞時則說，最高檢將遵循法務部揭示的工作重點，首要先規劃有效反賄選宣導，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，以中央空廚的方式，由最高檢提供「反賄選宣導微電影」，分送各公開場所播放，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選。

其次，在具體偵查作為部分，邢泰釗強調一定會優先、妥適處理不實訊息；並嚴辦境外勢力介入選舉，由各地檢署指派專職、專股檢察官，迅速查辦相關案件。最後邢泰釗特別提出防範加密貨幣賄選的偵查作為，他表示，只要是以具經濟價值財物作為投票對價者，都有賄選嫌疑；選舉使用遊戲點數、比特幣等虛擬貨幣或行動支付作為投票對價，亦構成賄選。邢泰釗最後宣示，各地方檢察署與司法警察機關會事先加強布建，偵查行動支付、虛擬貨幣賄選案件。

▼最高檢查察賄選暴力督導小組揭牌，檢察總長邢泰釗致詞。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼最高檢查察賄選暴力督導小組揭牌，2022年度。（圖／記者吳銘峯攝）

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